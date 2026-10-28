Valencia se suma al dolor por las víctimas de la DANA de 2024: banderas a media asta y minuto de silencio

El Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa es la popular María José Catalá, se ha sumado a la declaración del Consell de la Generalitat Valenciana, que preside el también popular Juanfran Pérez Llorca, en relación a la conmemoración del segundo aniversario de la DANA. En concreto, el Consell de la Generalitat Valenciana ha decretado que este jueves, 29 del mes de octubre, sea el día del recuerdo a las víctimas de la DANA. Una tremenda catástrofe que se produjo el día 29 de octubre de 2024 y que dejó un balance de 233 muertos en la provincia de Valencia. Aun a día de hoy continúan las tareas de reconstrucción de las distintas administraciones tras la devastación que se produjo en los territorios afectados por aquella trágica riada.

Tras sumarse la ciudad de Valencia a la declaración del Gobierno valenciano antes mencionada, este próximo 29 de octubre será también de luto en la tercera ciudad de España, donde la DANA del 29 de octubre de 2024 afectó a municipios valencianos y, también, a las pedanías de la ciudad de Valencia de La Torre, Castellar-L’Oliveral y el Forn d’Alcedo. Así, lo ha trasladado la propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a través de una comunicación a todas las delegaciones y servicios municipales del Ayuntamiento de Valencia.

Por ello, desde las 00:00 horas de este miércoles hasta las 23:59 de este jueves, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos municipales. Y los mupis digitales de toda la ciudad, incluidos los de la plaza del Ayuntamiento, exhibirán un crespón negro. También se convoca un minuto de silencio a la entrada de los edificios municipales.

De este modo, el Ayuntamiento de Valencia se suma a este segundo aniversario de la DANA. Un trágico acontecimiento que se produjo hace dos años, pero que se mantiene en el recuerdo de todos los valencianos.