La AEMET desactiva las alertas en la Comunidad Valenciana y confirma un descenso de las temperaturas

La AEMET ha desactivado las alertas por viento en la Comunidad Valenciana para este viernes 13 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado un «ligero descenso» de las temperaturas para la jornada de hoy, en la que podrían llegar a aparecer lluvias, principalmente en la zona interior de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Después de un jueves marcado por las fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana, este viernes 13 de noviembre llega la calma al Mediterráneo y la AEMET ha desactivado todas las alertas. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado un ligero descenso de las temperaturas en un día en el que también podrían aparecer algunas precipitaciones débiles en el interior de Valencia.

La máxima del día en la Comunidad Valenciana en este viernes 13 de noviembre volverá a estar en la provincia de Alicante, donde en la capital se llegará a los 26 grados durante las primeras horas de la tarde. En Elche, Denia y Orihuela se llegará hasta los 25. La mínima de la zona quedará registrada en Alcoy, donde los termómetros bajarán hasta los 11 ºC por la madrugada.

En Valencia, estas mínimas bajarán hasta los 9 grados en el interior de la provincia, en la localidad de Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima durante el día será de 24 grados y la mínima de 16. En Castellón la mínima también será de 9 grados en el interior, mientras que en la capital se llegará a los 25 con mínimas de 18 grados durante el día. «Intervalos nubosos. Temperaturas en descenso ligero. Viento moderado del oeste», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 13 de noviembre es la siguiente:

Intervalos nubosos. Temperaturas en descenso ligero. Viento moderado del oeste.