La huelga de Sánchez también pincha en la Comunidad Valenciana: los empresarios cifran el seguimiento en un 2,57%

La huelga general convocada por los dos considerados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a 18 días de las próximas elecciones generales, también ha pinchado en la Comunidad Valenciana, donde el seguimiento en las primeras horas apenas alcanza el 2,57%, según los datos aportados por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). De facto, según las mismas fuentes, la actividad productiva se desarrolla con normalidad en un tejido empresarial conformado por 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores.

Mediada la mañana, una manifestación con poco seguimiento también ha cruzado las principales arterias de Alicante, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha calificado la huelga de «fallida, extemporánea y política». «El seguimiento está siendo prácticamente nulo», ha sentenciado al respecto.

En el ámbito educativo, según la Generalitat Valenciana, el seguimiento medio de la huelga en la Comunidad Valenciana era, a las 10:00 horas, del 7,32% del personal docente. Algo inferior en la provincia de Alicante, con un 6,65%, y en Castellón, con un 7%. Y, por encima de la media en Valencia, con un 8,14%. Por lo que respecta al personal no docente, el seguimiento es del 4,5%.

El fracaso de la huelga general en la Comunidad Valenciana no ha evitado incidentes. En concreto, en Alicante, el primer balance provisional según fuentes oficiales es de al menos dos detenidos por el supuesto delito de resistencia a la autoridad. Uno, en el polígono de Rabasa, cerca de la universidad. Y otro, en la avenida de Denia.

El motivo de las detenciones, como se ha dicho, ha sido el de resistencia a la autoridad. Así, lo han confirmado a OKDIARIO fuentes oficiales. Además, algunos sindicatos han denunciado la existencia de heridos. También se han producido heridos, sin que haya cifra ni confirmación oficial de los mismos hasta ahora por las fuentes oficiales.

En Valencia, los detenidos han sido tres varones, de edades comprendidas entre los 24 y los 34 años. También, en este caso, por un presunto delito de resistencia a la autoridad. Pero a dos se les imputa, además, el supuesto delito de desórdenes públicos. Estas tres detenciones se han practicado a primeras horas de la mañana en la Rotonda del Mirador de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

También en Valencia, las primeras horas han estado marcadas por el bloqueo de los piquetes de Mercavalencia y de la salida de vehículos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT); en ambos casos, la normalidad se ha ido reanudando paulatinamente. Además, han resultado cortados los accesos de V-21 y la Ronda Norte de Valencia a las 07:30 horas.