El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado a favor de un trabajador que fue despedido mientras estaba de baja médica. El empleado en cuestión cumplió con los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente total y fue cesado después de solicitar a su empresa una reubicación. Ahora la Justicia ha condenado a sus jefes a pagarle una indemnización de 12.000 euros además de los 70.000 euros que dejó de percibir en salarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la indemnización que recibirá este trabajador que fue despedido estando de baja.

El protagonista de esta historia es un trabajador que llevaba casi toda su vida laboral, casi 30 años, trabajando en una empresa logística del sector del automóvil como mozo de almacén. En el año 2024, el INSS le reconoció una pensión de incapacidad permanente total por una dolencia en la espalda que le derivaba en dolor en la pierna derecha. Meses antes, había estado en una situación de incapacidad temporal por esta dolencia y, una vez agotados los 545 días que permite la ley estar de baja, recibió el OK de la Administración para recibir la incapacidad total.

Tras ser reconocida la incapacidad permanente total, que permite el desarrollo de otra función distinta dentro de la misma empresa, el trabajador solicitó a la empresa su reubicación en otro puesto distinto al que había empleado años atrás y lo que se encontró fue una carta de despido con efectos retroactivos a octubre de 2023, cuando había comenzado a disfrutar la incapacidad temporal. Lógicamente, el trabajador llevó este caso a la justicia, que le ha acabado dando la razón.

Despedido mientras estaba de baja

En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona ya le dio la razón, declarando nulo el despido y condenando a la empresa a abonarle 12.000 euros de indemnización por vulnerar su derecho a la no discriminación por enfermedad o condición de salud. ¿El motivo? El juez consideró que la empresa no tuvo intención de reubicar al trabajador en otro puesto, conforme dicta la ley siempre que hay un caso de incapacidad permanente total. Además, también consideró que el trabajador reunía los requisitos para desempeñar otra función con menos carga física.

El Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ratificó esta decisión, confirmando la nulidad del despido, la indemnización y la obligación de readmitir al trabajador. Además, también fue más allá y obligó a la empresa a abonar los salarios dejados de percibir hasta su reincorporación, que superan los 70.000 euros. De esta manera, el trabajador acabó obteniendo una victoria judicial después de ser despedido cuando la empresa tendría que haber intentado, de acuerdo a la ley, reubicar al trabajador en otro puesto dentro de la misma empresa.