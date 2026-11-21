La Navidad está a la vuelta de la esquina, de modo que estamos de enhorabuena porque vuelve a la Plaza Mayor de Madrid uno de sus mejores mercadillos. Las casetas del tradicional mercado de Navidad abrirán el 27 de noviembre y estarán allí hasta el 31 de diciembre, justo a tiempo para quienes aprovechan las primeras semanas de diciembre para comprar las figuras del Belén, renovar los adornos del árbol o buscar alguno de esos artículos de broma que llevan años ligados a este rincón de la capital.

Serán otra vez 104 puestos repartidos por la plaza. El horario será además, como todos los años, amplio. Apertura todos los días, incluyendo el mediodía, de modo que son muchos los que ya tienen ganas de dar su paseo por el mercadillo de Navidad más famoso de Madrid, ver sus puestos, hacer sus compras y como no, ver las luces y disfrutar del ambiente. Y todo lo podremos hacer a partir del próximo viernes, coincidiendo además con el Black Friday.

Vuelve el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid

La fecha la ha anunciado la propia organización a través de su cuenta oficial de Instagram. El mercado arrancará el viernes 27 de noviembre y cerrará el 31 de diciembre, por lo que prácticamente todo el mes estará disponible para quienes quieran pasar por la Plaza Mayor.

También están confirmados los horarios. Los días laborables abrirá a las 10:00 y cerrará a las 21:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivo se podrá apurar algo más: las casetas permanecerán abiertas hasta las 22:00. Y hay un detalle que interesa especialmente a quienes pasan por el centro después de comer: no se cierra al mediodía, lo que permite organizar la visita con bastante libertad. Se puede pasar por la mañana, aprovechar la hora de comer o dejarlo para última hora de la tarde, cuando la iluminación navideña cambia por completo el ambiente de la Plaza Mayor.

Qué se puede comprar en sus 104 casetas

El Belén sigue siendo protagonista. De este modo, quien necesite un pastor, un Rey Mago, animales, un portal o alguna pieza para completar el nacimiento probablemente tendrá dónde elegir. Muchos puestos llevan años especializados precisamente en este tipo de figuras y accesorios y hay familias que vuelven cada Navidad a por una pieza nueva. Por otro lado, los árboles y sus adornos ocupan otra buena parte del mercado. Podemos encontrar, bolas, estrellas, guirnaldas, colgantes, luces y todo tipo de accesorios. A eso se suman coronas, velas, flores, centros de mesa y decoración para distintos rincones de casa.

Y luego están los artículos de broma. No faltan las gafas, los gorros, las caretas y esos pequeños objetos que durante años han terminado apareciendo en comidas, cenas y reuniones familiares. Son casi tan reconocibles en la Plaza Mayor como las propias figuras del Belén.

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El origen del mercado de la Plaza Mayor

La tradición de este popular mercado viene de lejos. En el siglo XVII ya existía un mercado navideño en los alrededores de la Plaza de Santa Cruz. Allí se compraban frutas y hortalizas, pero también regalos y adornos. Con los años, los puestos fueron ganando terreno y hubo que empezar a poner cierto orden. Fue en el siglo XIX cuando comenzó a quedar más clara la división, de modo que en la Plaza Mayor se vendían pavos, turrones y dulces, y en la Plaza de Santa Cruz se podían comprar figuras de Belén, zambombas, juguetes y artículos de broma, así que mucho de lo que hoy asociamos al mercado ya estaba, de una forma u otra, presente entonces.

El cambio importante llegó en 1944, cuando el Ayuntamiento decidió reunir en la Plaza Mayor la venta de productos navideños no alimenticios.Desde entonces, el mercado quedó como hoy lo conocemos, aunque lo cierto es que hubo un momento en el que tuvo que ser trasladado. Fue en el año 1960, cuando las obras del aparcamiento obligaron a moverlo temporalmente el mercado a la Plaza de Santa Ana.

De los antiguos toldos a las casetas actuales

Hay que avanzar hasta los años 80 para encontrarse con una imagen parecida a la actual. Los vendedores dejaron atrás los antiguos toldos y comenzaron a utilizar casetas. Ese cambio acabó dando al mercado el aspecto que hoy cualquiera reconoce al entrar en la Plaza Mayor durante diciembre.

Desde entonces han cambiado muchas cosas, pero no demasiado el contenido de los puestos. Siguen apareciendo las figuras del Belén, las luces, los adornos del árbol y los artículos de fiesta. Tampoco ha cambiado demasiado la costumbre de acercarse aunque no haya una compra concreta en mente ya que son muchos los que se acercan para dar un paseo y sí, salir con alguna que otra compra. De este modo, se puede entrar por una de las calles que desembocan en la Plaza Mayor, recorrer las casetas y salir con una figurita pequeña, una guirnalda o un artículo de broma. Y este año se podrá volver a ir a partir del 27 de noviembre, día en el que ya encontraremos las 104 casetas que abrirán todos los días hasta que llegue el 31 de diciembre y toque despedir, de nuevo y hasta finales de 2027, el popular Mercado de Navidad de la Plaza Mayor.