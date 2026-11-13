El mercadillo navideño más bonito de España está en Galicia y pocos lo conocen

La Navidad trae consigo una de las tradiciones más esperadas del año: los mercadillos navideños. Aunque ciudades como Berlín, Estrasburgo, Viena o Colmar suelen acaparar todas las miradas por sus casetas de madera, sus luces y su ambiente festivo, España también cuenta con propuestas que recrean esa estética centroeuropea sin necesidad de cruzar la frontera. Una de ellas se encuentra en Galicia, concretamente en La Coruña, donde la plaza de María Pita se transforma durante las fiestas en un poblado navideño. Con más de medio centenar de puestos, artesanía, dulces típicos y actividades para toda la familia, este mercado busca convertirse en uno de los planes destacados de la Navidad gallega.

Un mercadillo navideño con estética centroeuropea en La Coruña

El escenario elegido para esta propuesta es la plaza de María Pita, uno de los espacios más emblemáticos de La Coruña. Durante las fiestas, la plaza acoge un mercadillo inspirado en los tradicionales mercados navideños europeos, con casetas de madera, iluminación cálida y decoración temática.

La iniciativa municipal apuesta por recrear la imagen de un pequeño poblado navideño en pleno centro de la ciudad. Para ello, el recinto cuenta con un mínimo de 50 casetas, en las que se reúnen diferentes propuestas relacionadas con estas fechas. La ambientación se completa con vallas decorativas, guirnaldas, figuras luminosas y música ambiental formada exclusivamente por villancicos y melodías navideñas.

Uno de los atractivos de esta ubicación es su entorno. El mercado se instala en una plaza rodeada de edificios de gran valor arquitectónico, con el Palacio de María Pita como protagonista. De esta manera, la decoración propia de estas fechas se integra en uno de los rincones más reconocibles de la ciudad gallega.

Qué se puede encontrar entre sus casetas

La oferta del mercado está pensada para quienes buscan regalos diferentes y productos vinculados a las celebraciones navideñas. Entre las propuestas anunciadas figuran artículos de artesanía, decoración para el hogar, joyería, juguetes de madera, textiles, complementos y objetos elaborados a mano. También hay espacio para los regalos más tradicionales, como libros, artículos de papelería y adornos para el árbol.

La gastronomía ocupa igualmente un lugar destacado. La zona de restauración reúne propuestas para disfrutar de algunos de los sabores habituales de estas fechas, con dulces como turrones, polvorones, mazapanes y galletas, además de chocolate caliente y otras bebidas. La idea es que el visitante pueda detenerse a tomar algo mientras recorre los puestos, en lugar de limitarse a pasear por las casetas.

El recinto se organiza en tres grandes espacios: uno dedicado a la artesanía y los productos navideños, otro destinado a la restauración y una zona de entrada y espacios comunes, donde se concentra parte de la decoración. Las casetas siguen una misma estética, con estructuras de madera o materiales que imitan este acabado, y alturas previstas de entre dos y tres metros.

Una propuesta con actividades para los más pequeños

El mercadillo también contempla actividades dirigidas al público infantil. Entre las propuestas anunciadas para su programación figuran talleres creativos, manualidades, juegos y representaciones como cuentacuentos, títeres y espectáculos de magia.

A ello se suman los pasacalles temáticos previstos para los sábados, con personajes relacionados con la Navidad, como elfos y hadas. La intención es que el mercado funcione como un espacio de ocio familiar y no únicamente como un lugar donde realizar las compras navideñas.

Otro de los elementos previstos en el proyecto es la presencia de una entrada principal decorada con guirnaldas, arcos de bienvenida y figuras luminosas. La música ambiental, compuesta por villancicos y melodías propias de estas fiestas, completa la ambientación que pretende acercar la experiencia de los mercados centroeuropeos a la ciudad gallega.

Las fechas y los horarios