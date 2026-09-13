Así acosa e increpa el PSOE a sus disidentes: la denuncia de una ex concejal socialista a OKDIARIO

La ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, denuncia ante OKDIARIO el acoso al que ha sido sometida por su ex formación política, tras abandonar el partido por discrepancias con la gestión de Pedro Sánchez al frente del PSOE y del Gobierno. Eva Loza fue seguida, increpada y acosada recientemente por una ex compañera en el ayuntamiento logroñés en la manifestación celebrada en la capital de La Rioja el pasado 2 de septiembre, para manifestar el apoyo al pueblo de Ceuta.

Según ha relatado Eva Loza, que en la actualidad mantiene su acta de regidora, como no adscrita, después de darse de baja en 2025 de su afiliación al PSOE, tras 19 años de militancia ininterrumpida en el partido, el PSOE puso en marcha los métodos que Loza dice conocer bien: enviar a la manifestación a alguno de los militantes «para controlar» y, en su caso, increpar y acosar a los discrepantes «de izquierdas». Loza tuvo que escuchar insultos, como «fascista» o reproches del estilo «debería darte vergüenza…» por el mero hecho de acudir a la manifestación.

La concejal acosada por su ex compañera había publicado previamente en sus redes sociales su intención de acudir a la concentración, simplemente a mostrar su apoyo a Ceuta, y pidió expresamente a través de esas mismas redes que la gente no se sumase al cántico «Pedro Sánchez, hijo de puta», algo que rechazó de plano públicamente.

Sin embargo, la mera decisión de acudir a la manifestación fue considerada una «traición» digna de reproche por parte de una ex compañera que se plantó delante de ella para increparla. Un reproche que, posteriormente, se trasladó y se mantuvo también en las redes sociales.

Eva Loza, que se sigue considerando socialdemócrata e ideológicamente de izquierdas, dice estar «dolida», porque sea precisamente la izquierda la que esté tratando de coartar «mi libertad de expresión». La concejal deplora los métodos y hechuras del que fuera su partido. Entiende que Pedro Sánchez ha llevado a España y al PSOE a» una situación imposible».