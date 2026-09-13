Mick Jagger, a los 83 años, revela su secreto para mantenerse en forma: «Entreno seis días por semana, corro 12 kilómetros diarios y como muchísimo»

Mick Jagger continúa demostrando que la edad no ha conseguido frenar su energía sobre los escenarios. A sus 83 años, el líder de los Rolling Stones mantiene una preparación física mucho más exigente de lo que podría imaginarse. «Entreno seis días por semana, corro 12 kilómetros diarios y como muchísimo», explica el artista al hablar de los hábitos que le permiten conservar su resistencia y seguir afrontando actuaciones de gran exigencia física.

La actividad física forma parte desde hace años de la preparación del cantante británico. Mick Jagger necesita mantener una resistencia considerable para afrontar conciertos en los que permanece en movimiento durante largos periodos, baila y recorre el escenario constantemente. Su método no se limita a levantar pesas o salir a correr, ya que combina distintas disciplinas para trabajar resistencia, fuerza, coordinación y flexibilidad.

Corre 12 kilómetros

Una de las partes más llamativas de su preparación es la carrera. Mick Jagger puede llegar a recorrer 12 kilómetros en un día, una distancia considerable para cualquier persona y especialmente llamativa teniendo en cuenta su edad. Cuando las circunstancias no le permiten correr, también incorpora otras actividades cardiovasculares como la natación o el ciclismo para mantener su capacidad aeróbica.

Su entrenamiento también incluye sesiones de gimnasio, ejercicios de velocidad y baile. Durante años ha trabajado con el entrenador Torje Eike, que ha diseñado rutinas destinadas a mejorar la resistencia necesaria para sus actuaciones. La combinación de ejercicios permite al músico trabajar diferentes capacidades físicas y prepararse específicamente para las exigencias de sus conciertos.

El baile también es entrenamiento

En el caso de Mick Jagger, moverse sobre el escenario no es simplemente parte del espectáculo, sino también una forma de actividad física. El cantante incorpora ejercicios relacionados con el baile y disciplinas como el yoga y el pilates para trabajar la movilidad, el equilibrio y la flexibilidad. Todo ello le ayuda a mantener el control corporal durante sus actuaciones.

Su dedicación al ejercicio resulta todavía más llamativa después de que en 2019 se sometiera a una intervención cardíaca. El músico regresó a los escenarios posteriormente y continuó con una preparación física adaptada a sus necesidades. Su recuperación y posterior actividad profesional demostraron hasta qué punto el ejercicio forma parte de su vida.

A sus 83 años, Mick Jagger continúa siendo uno de los ejemplos más llamativos de longevidad dentro de la música. Su fórmula combina ejercicio cardiovascular, fuerza, movilidad, alimentación y una preparación específicamente diseñada para los escenarios. No existe un secreto capaz de detener el paso del tiempo, pero su caso demuestra hasta qué punto mantener un estilo de vida activo puede contribuir a conservar las capacidades físicas.