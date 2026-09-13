Los socios de Sánchez abandonan el barco: el PNV dice ahora que no descarta que Marruecos esté «cantajeando» al presidente

El presidente del PNV, Aitor Esteban, que ha sido firme sostén del Gobierno durante estos años de legislatura y que cogobierna en el País Vasco con los socialistas, es crítico con la gestión del Ejecutivo ante la crisis que vive Ceuta tras la invasión masiva de inmigrantes. Además, Esteban admite ahora que no descarta que Pedro Sánchez actúe bajo «chantaje» de las autoridades de Marruecos.

El presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB) asegura que en el Gobierno de Pedro Sánchez «no entendieron que la crisis (en Ceuta) tenía una profundidad que otros agentes políticos sí vimos». Y añade que el Ejecutivo «no midió bien» los avisos que, para el líder del PNV sí existieron.

En una entrevista concedida al diario El Correo, Aitor Esteban añade, además, que al Gobierno de Sánchez le vendría bien que desde el Palacio de la Moncloa empleasen, visto lo visto, «un poco de autocrítica y humildad». Eso ayudaría, en opinión de Esteban, al Ejecutivo a gestionar la crisis en estos momentos.

En su estrategia de poner distancia con su socio ante la proximidad de las elecciones, tanto municipales y autonómicas como las generales, Esteban asegura que «se puede decir que ya ha acabado prácticamente la legislatura».

En opinión del presidente del EBB, Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos Generales que, en esta ocasión y tras años sin cumplir con la obligación constitucional de presentarlos, Sánchez y distintos miembros del Ejecutivo aseguran que van a presentar.

Para Esteban hay un final escrito para su colaboración y apoyo al Gobierno y se fija, precisamente, con los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, Esteban afirma que «si el presupuesto fracasa, hasta aquí hemos llegado».