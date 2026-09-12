Sánchez mantendrá al delegado del Gobierno de Ceuta como cortafuegos para que la responsabilidad no avance hacia Moncloa

Después de una semana horribilis para Pedro Sánchez y el Gobierno a cuenta de la crisis en la ciudad autónoma de Ceuta y tras la desclasificación de ciertas comunicaciones de los servicios secretos que han dejado al descubierto la existencia de avisos previos al asalto masivo de inmigrantes a Ceuta, fuentes del entorno del presidente del Gobierno aseguran que Sánchez no tiene intención de destituir al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

Según fuentes socialistas, ahí es donde el Ejecutivo ha puesto el cortafuegos, para evitar que la cadena de responsabilidades llegue hasta el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o incluso hasta el mismísimo Palacio de la Moncloa. La dimisión del que fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, ha vuelto a convulsionar al PSOE y al Gobierno horas después de que se conociera que Sanz intercambió WhatsApps con un agente del CNI que alertaba de los movimientos en la frontera marroquí y que mantuvo una conversación de once minutos con el agente en cuestión.

El ya exjefe de gabinete dimisionario ha acompañado su abrupta salida del cargo con una carta en la que asegura haber informado a su jefe de la alerta que había recibido, algo que el delegado del Gobierno sigue negando a estas alturas. Según fuentes socialistas, Sanz lleva décadas militando en el PSOE y, aunque su profesión está ligada al cuerpo de bomberos y a Protección Civil, llevaba años ocupando el cargo de jefe de gabinete, con los dos delegados anteriores a Pérez Triano.

Estas mismas fuentes aseguran que Sanz ha dimitido «porque le han invitado a salir», pero no estaba previsto que saliera salpicando con su carta al delegado del Gobierno, Pérez Triano. Añaden, sin embargo, que «esas acusaciones sin pruebas no van a tener mucho más recorrido».

Por ahora, el Ejecutivo ha optado por mantener en el cargo al delegado del Gobierno, «siempre que no aparezca ninguna otra implicación», y dar credibilidad a su versión en lugar de a la carta firmada por su jefe de gabinete.

Otras fuentes socialistas indican, además, que Pérez Triano, nombrado en febrero en el cargo que ocupa, es el «relevo sanchista» dentro del PSOE ceutí. De hecho, acaba de ganar las elecciones primarias el pasado mes de julio, días antes de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, sin necesidad de ir a las urnas, puesto que no tuvo rival.

Pérez Triano es la imagen del apoyo fiel a Pedro Sánchez, frente a diputados «díscolos», como Melchor León o Sebastián Guerrero. Estos últimos se han distinguido a lo largo de la crisis en Ceuta por ser muy críticos con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente, una de las tareas que se le supone al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Ceuta es «limpiar» las listas del partido de voces críticas y disonantes de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 23 de mayo de 2027.