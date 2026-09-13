La nueva tendencia de maquillaje para un rostro fresco y natural: así es el colorete efecto acuarela

Uno de los maquillajes estrella que usamos a partir de septiembre es el colorete. Sirve de base para dar color a nuestra tez y también puede ser de distintos colores. Ya sea en polvo aterciopelado, en crema de textura fundente o en el práctico formato en barra, nos resulta difícil resistirnos a añadir uno nuevo a nuestra colección. Según Instyle Grecia, ahora existen, especialmente, los coloretes a base de agua, también conocidos como colorete efecto acuarela.

Se trata de fórmulas fluidas y ultraligeras —casi como un sérum— que dejan un velo de color suave y translúcido sobre la piel. Se llama así porque al final y sobre la piel recuerda a una acuarela, ya que el color parece brotar desde el interior de la piel en lugar de limitarse a reposar sobre ella. Marcas de belleza y celebrities ya lo han elegido. Te damos pistas sobre su uso para aplicarlo a diario o bien cuando quieres estar mucho más elegante para un evento.

Cómo es el colorete efecto acuarela

Ahora bien, a diferencia de lo que se puede pensar, no se trata de un colorete líquido. Cuando hablamos del efecto acuarela lo hacemos centrados en la textura, porque según Instyle Grecia, son realmente mucho más ligeros, fluidos y transparentes que los líquidos tradicionales, y se comportan más bien como un sérum.

Sin embargo, las fórmulas actuales son mucho más sofisticadas y se alinean con la gran tendencia que fusiona el cuidado de la piel con el maquillaje. El objetivo ahora es lograr un rubor sutil y etéreo que parezca brotar de forma natural de la propia piel.

Cómo aplicaremos el maquillaje para conseguir el colorete efecto acuarela

La técnica de aplicación es clave para lograr ese acabado ligero y de aspecto pictórico. Hay que empezar con una pequeña cantidad en el dorso de la mano e intégrala en la brocha para que se distribuya uniformemente por las cerdas.

Luego se aplica el producto a pequeños toques sobre la parte más prominente de las mejillas y difumina el resto hacia afuera, rozando ligeramente los pómulos y el tabique nasal. Esto crea un velo de color uniforme que parece haberse fundido suavemente con la piel.

Cuando se quiere conseguir que el color se funda con la piel, se pueden usar los dedos. También se precisa de una brocha cuando queremos una aplicación más precisa y con mayor control. Dado que algunas fórmulas ligeras se fijan con bastante rapidez, lo ideal es trabajar una mejilla a la vez.

Suele aplicarse de más a menos, es decir, de una pequeña cantidad de producto a aumentar entonces la intensidad gradualmente.

Qué colorete efecto acuarela aplicar

Estée Lauder THE SCULPTING colorete en polvo

The Sculpting Colorete ligero en textura polvo ultra ligero que se aplica con facilidad, proporcionando un toque de color suave, y ofreciendo una sensación cómoda sobre la piel. Colorete modulable y fácil de difuminar que no se mueve, no se desliza ni se cuartea.

Crea dimensión combinando los tonos con efecto «voluminizador» y esculpiendo el pómulo. Añade un toque de color para iluminar y revitalizar tu piel con un brillo natural. Este colorete de larga duración se puede utilizar en «capas»: creando un efecto acuarela suave hasta un color intenso y vibrante.

Chanel Les Beiges Water-Fresh Blush

Aquí, el término colorete de acuarela cobra un sentido literal. Su fórmula contiene un 75% de agua, con pigmentos encapsulados en microgotas. El resultado es increíblemente ligero, hidratante y prácticamente invisible sobre la piel, dejando un delicado velo de color.

Tinte para labios y mejillas Benetint de Benefit Cosmetics

El icónico Benetint crea este soñado efecto acuarela mucho antes de que se convirtiera en tendencia. Basta con unas pocas gotas para aportar un color intenso pero traslúcido a los labios y las mejillas, ofreciendo un acabado duradero que no reseca la piel. (Consulta la segunda foto del carrusel).

También para los labios

Aquarelle Tint de Veralab es un tinte labial a base de agua que se fija al instante a la piel de los labios ofreciendo una fijación prolongada.

Su fina textura permite delinear el contorno con precisión y sin riesgo de borrones, y para conseguir un efecto de color intenso, se puede aplicar sobre la superficie de los labios.

Se fija al instante. Esto facilita al máximo su uso como delineador y además permite añadir inmediatamente un gloss si se desea un efecto brillante. De textura ligera y confortable. Los labios quedan suaves y cómodos durante todo el día.

La fórmula de color modulable permite obtener un resultado natural o un efecto más intenso, según la cantidad de producto aplicada. Además, delinea o rellena los labios, deja secar y aplica encima un brillo de labios para conseguir un efecto 3D.