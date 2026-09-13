Mientras Europa se fija en las placas solares, un joven vietnamita acaba de construir su propia central hidroeléctrica casera para no pagar más luz

En Vietnam, un joven decidió aprovechar el caudal de un río para construir una pequeña instalación hidroeléctrica capaz de generar electricidad para su vivienda. El funcionamiento se basa en un principio relativamente sencillo. El agua del río atraviesa una estructura construida con ladrillos y cemento, que canaliza el flujo y aumenta su fuerza para poner en movimiento una turbina conectada a un generador. De esta forma, la energía mecánica del agua termina transformándose en electricidad.

El canal Mini Construction mostró en su perfil de YouTube todo el proceso y cómo el joven aprovechó la propia canalización del agua para construir la pequeña central e integrar en ella la turbina y el generador. Lo más sorprendente es que sólo necesitó ladrillos, cemento, una turbina y un generador, además, por supuesto, de disponer de un río con suficiente caudal. Un proyecto que demuestra que basta con conocer las características del entorno y saber aprovechar los recursos naturales disponibles para generar electricidad.

El joven vietnamita que construyó una central hidroeléctrica casera

El encarecimiento de la electricidad en muchos países ha llevado a cada vez más personas a buscar alternativas que les permitan generar su propia energía y reducir su dependencia de la red convencional. Según Global Petrol Prices, el precio medio de la electricidad para los hogares en Vietnam se situaba en 0,066 euros por kilovatio en 2025, mientras que en España alcanzaba los 0,254 euros por kilovatio hora, casi cuatro veces más. Sin embargo, el salario medio en el país asiático es de unos 300 euros, lo que ayuda a entender el peso que puede tener el coste de la electricidad en los hogares.

Además, muchas zonas rurales de Vietnam sufren cortes de luz de forma relativamente frecuente. En este contexto, la iniciativa de Chien-Tran para generar su propia electricidad no sólo puede ayudarle a reducir el gasto energético, sino también a disponer de una mayor autonomía frente a posibles interrupciones del suministro.

Detalles del proyecto

Según relata el joven ingeniero, el primer paso fue medir el espacio en el que tenía previsto construir su pequeña planta hidroeléctrica. Después, empezó a levantar la estructura con ladrillos, dejando dos espacios abiertos para permitir el paso del agua.

Las mini centrales hidroeléctricas se componen, principalmente, por tres elementos: el sistema de conducción del agua, la turbina y el generador. El tipo de turbina utilizado dependerá, entre otros factores, del caudal disponible y de las características de la instalación.

Una vez finalizada la pared, el ingeniero la reforzó con cemento y comenzó a construir la rampa por la que posteriormente circularía el agua. En este tipo de instalaciones, tanto el caudal como la altura de la caída influyen directamente en la cantidad de energía. Para crear el desnivel necesario, colocó una tubería en el pozo de agua y construyó alrededor una estructura de ladrillos que permitía elevar la conducción y aumentar la altura de la caída.

Al tratarse de una instalación destinada al uso doméstico, incorporó diferentes sistemas de control que regulan la generación y ayudan a evitar posibles daños. Esto es fundamental para mantener estable la tensión eléctrica y proteger los equipos. El siguiente paso fue instalar la turbina y el generador, los dos elementos encargados de transformar la energía del agua en electricidad. Cuando el pozo comienza a llenarse y el agua circula por el sistema, la turbina empieza a girar y acciona el generador.

Finalmente, para comprobar que su proyecto funcionaba correctamente, el ingeniero conectó un ventilador y una lámpara a la mini central hidroeléctrica. Ambos dispositivos comenzaron a funcionar gracias a la electricidad generada por el sistema. Por lo general, este tipo de mini centrales hidroeléctricas tienen una capacidad de generación de entre 0,3 y 5 kilovatios. Sin embargo, al funcionar de manera continua durante todo el año, pueden llegar a producir hasta 13.200 kilovatios al año, más que suficiente para cubrir buena parte del consumo de una vivienda.

¿Se podría hacer un proyecto como éste en España? Técnicamente sí, pero no sería tan sencillo como construir una pequeña estructura con ladrillos, colocar una turbina y conectarla a una vivienda. La principal diferencia está en el uso del agua. Si se quiere aprovechar el caudal de un río o de un cauce público para generar electricidad, es necesaria una concesión administrativa de aguas para uso hidroeléctrico. El propio MITECO establece que cualquier persona o empresa que quiera utilizar aguas superficiales para este fin debe solicitarla.

Además, habría que cumplir la normativa eléctrica, ambiental y de seguridad correspondiente. El autoconsumo está permitido en España y está regulado por el Real Decreto 244/2019, que contempla instalaciones de generación renovable destinadas al consumo propio. Por lo tanto, un particular con una vivienda junto a un río no puede simplemente desviar parte del agua y montar una minicentral por su cuenta. Lo primero sería estudiar el caudal y el desnivel disponibles y, a continuación, solicitar las autorizaciones correspondientes y cumplir los requisitos técnicos y medioambientales.