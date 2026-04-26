Los paneles solares tienen los días contados: científicos europeos integran células solares en los tejados

La energía solar parece estar a punto de dar un gran salto cualitativo. Un equipo de investigadores en los Países Bajos ha desarrollado una teja capaz de generar electricidad, funcionando como un panel solar sin alterar la estética de los edificios. La clave del proyecto es la perovskita , un material que está revolucionando el sector fotovoltaico gracias a su ligereza, flexibilidad y bajo coste. A diferencia de los paneles tradicionales, que requieren superficies planas y visibles, esta tecnología se puede utilizar incluso en tejados inclinados.

El sistema se basa en la aplicación de células solares de perovskita sobre una membrana flexible que se adapta a la forma curva de una teja convencional. De esta manera, el tejado conserva su aspecto a la vez que genera electricidad. En condiciones de laboratorio, estas células han alcanzado eficiencias cercanas al 13,8% . Al integrarse en baldosas, la eficiencia ronda el 12,4% , una cifra notable si se tiene en cuenta la complejidad de su aplicación en superficies irregulares.

El gran cambio de los paneles soplares gracias a la perovskita

La perovskita es un mineral formado por óxido de calcio y titanio. Descubierto en 1839 en Rusia por el geólogo alemán Gustav Rose, recibió su nombre en honor al mineralogista ruso Lev Perovski. Tiene una estructura cristalina cúbica que la hace única: los átomos de calcio se sitúan en los vértices, el titanio en el centro y el oxígeno en las caras del cubo. Esta disposición le otorga propiedades ópticas y electrónicas muy destacadas.

Los materiales basados en perovskita tienen una gran capacidad para absorber la luz, una elevada movilidad de carga y buenas características de fotoluminiscencia. Además, toleran ciertos defectos estructurales sin perder eficiencia, lo que los hace especialmente atractivos para aplicaciones tecnológicas. Gracias a estas cualidades, la perovskita está revolucionando las células solares, ya que permite alcanzar altos niveles de eficiencia a un coste relativamente bajo.

La fórmula química de este mineral es CaTiO₃ y responde a una estructura general del tipo ABX₃. En este modelo, los átomos de calcio ocupan las esquinas del cubo, el titanio se sitúa en el centro y el oxígeno en las caras.

Esta organización también se mantiene en versiones sintéticas del material, lo que permite adaptar sus propiedades y ampliar sus aplicaciones en distintos campos tecnológicos.

Propiedades

La estructura cúbica de la perovskita le aporta cierta flexibilidad, facilitando la creación de compuestos con distintas características. En cuanto a sus propiedades físicas, presenta una dureza moderada (entre 5 y 5,5 en la escala de Mohs), una densidad cercana a 4 g/cm³ y una apariencia variable, con colores que van del marrón al negro.

Desde el punto de vista óptico, destaca por su alto índice de refracción, su capacidad para absorber gran parte del espectro solar y su fotoluminiscencia, lo que la hace ideal para aplicaciones solares. En el ámbito de la electrónica, destaca por su movilidad de carga, lo que mejora la eficiencia en el transporte de electricidad. Respecto a sus propiedades químicas, ofrece buena estabilidad térmica, aunque algunas variantes pueden degradarse en condiciones de humedad o exposición prolongada al oxígeno

Todo ello convierte a la perovskita en un material con un enorme potencial tecnológico. Actualmente, la investigación se centra en mejorar su resistencia frente a factores ambientales como la humedad, el calor o la luz, así como en desarrollar métodos de producción más eficientes y escalables para facilitar su uso a gran escala.

Placas solares

Las células solares basadas en perovskita han alcanzado eficiencias superiores al 25%, situándose por encima de muchas tecnologías tradicionales de silicio. Esto se debe a que pueden captar una amplia parte del espectro solar, incluyendo la luz visible y parte del infrarrojo, generando así más electricidad.

Además, su alto coeficiente de absorción permite aprovechar mejor la luz incluso en capas muy finas, lo que reduce la cantidad de material necesario sin comprometer el rendimiento. A esto se suma su elevada movilidad de carga, que facilita el transporte de electrones y mejora la eficiencia global de la célula.

Otra ventaja importante es el coste. Los materiales empleados en las células de perovskita son más abundantes y económicos que el silicio. Asimismo, su proceso de fabricación es más sencillo, ya que puede realizarse a temperaturas más bajas y con menos exigencias técnicas, lo que reduce significativamente los costes. Asimismo, este mineral crear paneles solares más ligeros y flexibles, lo que amplía sus posibilidades de uso. Pueden instalarse en superficies curvas o irregulares e incluso emplearse en aplicaciones portátiles, algo difícil de lograr con los paneles convencionales.

Una de las aplicaciones más prometedoras es su uso en células solares en tándem junto al silicio. En este sistema, la capa de perovskita capta la luz de mayor energía, mientras que la de silicio absorbe la de menor energía. Esta combinación permite aprovechar mejor el espectro solar y superar los límites de eficiencia de una sola tecnología.