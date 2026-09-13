Evacuado el tren en el que viajaban Boris Johnson y varios líderes europeos en Ucrania tras alcanzar un dron al que iba por detrás

El tren en el que viajaban el ex primer ministro británico Boris Johnson, el ex primer ministro sueco Carl Bildt y varios políticos y asesores europeos fue evacuado por precaución este domingo en Ucrania ante la amenaza de drones rusos cuando se dirigía hacia la frontera con Polonia.

La alarma sorprendió a Johnson de madrugada. Alrededor de las 05:00 horas, el ex dirigente británico dormía en el convoy cuando sus escoltas le despertaron y le indicaron que debía prepararse para una evacuación. La amenaza de drones en la zona había obligado a adoptar medidas de seguridad antes de poder continuar el recorrido.

Junto a Johnson viajaba Carl Bildt, que también fue evacuado. El político sueco explicó en redes sociales que la amenaza se encontraba muy cerca de su convoy: «No era nuestro tren, sino el que venía justo minutos después de nosotros por el cruce fronterizo». «Fue evacuado cuando el dron se acercó y nadie resultó herido. Muy buen sistema de seguridad. Nuestro tren solo tuvo una advertencia de evacuación, pero pudo continuar hacia Dorohusk. Los ataques contra se están intensificando», añade Bild en un mensaje en redes sociales.

Entre los evacuados se encontraba asimismo Günter Sautter, asesor del canciller alemán Friedrich Merz. En el tren también viajaban, además, asesores de seguridad de Reino Unido, Francia e Italia, diputados alemanes, diplomáticos y académicos.

El convoy transporta una representación política y diplomática europea que regresaba de Kiev, la capital de Ucrania, después de participar en distintos encuentros sobre la guerra y las posibilidades de retomar las conversaciones de paz con Rusia.

Johnson, Bildt y Sautter regresaban de Kiev después de participar en la conferencia internacional Yalta European Strategy, celebrada en el búnker de un hotel de la capital ucraniana y centrada en la guerra y las posibilidades de alcanzar una paz con Rusia. Sautter había mantenido además conversaciones con representantes de Reino Unido, Francia e Italia y con el Gobierno ucraniano sobre una posible reanudación de los contactos con Moscú. Al encuentro había asistido también el diputado alemán de Los Verdes Robin Wagener.

La evacuación mantuvo interrumpido temporalmente el viaje. Después de comprobar que no se detectaban más drones, Johnson fue informado de que podían reanudar el trayecto en tren.

La ofensiva rusa provocó problemas también a otros representantes europeos que trataban de abandonar Ucrania, aunque en circunstancias diferentes. Varios miembros del equipo del ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, quedaron «atascados» en el paso fronterizo de Jagodyn-Dorohusk debido a la amenaza de drones.

A unos 800 metros de ese punto fronterizo, uno de los aparatos provocó un incendio en una gasolinera y varios camiones: «Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la UE. Nuestra respuesta debe intensificarse también», advirtió Tsahkna.

Un dron ruso alcanza el tren de detrás

Mientras Johnson, Bildt y el resto de la delegación europea eran evacuados por precaución, otro tren que circulaba apenas unos minutos por detrás terminó alcanzado por un dron ruso. Se trataba de un convoy que cubría el trayecto entre Kiev y Varsovia y que se encontraba en la región de Volinia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca.

El dron impactó contra la locomotora. A bordo viajaban 206 pasajeros y trabajadores, pero ninguno resultó herido. La compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznitsia explicó que la tripulación había sido advertida previamente de la amenaza, lo que permitió evitar víctimas: «Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles», denunció la empresa estatal. El ataque provocó un retraso de aproximadamente unas seis horas.