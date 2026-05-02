Ucrania desafía las reglas militares y rescata una pieza clave de la era soviética capaz de disparar drones desde el aire

La guerra en Ucrania no ha parado desde que comenzara hace ya cuatro años pero es que además, ha demostrado que las normas clásicas del combate ya no sirven del todo para explicar lo que ocurre sobre el terreno. Y es que lo que antes parecía impensable hoy ya se ha convertido en rutina, y lo que parecía obsoleto vuelve a tener sentido en cuestión de meses. Y en mitad de todo ese contexto, las soluciones improvisadas son algo que están a la orden del día y una de las que más están dando que hablar tiene que hablar con un pieza clave de la era soviética que Ucrania ha convertido ahora en un porta drones.

Durante conflictos anteriores, como la guerra de Afganistán, el ejército soviético ya se vio obligado a modificar aeronaves para tareas que nunca habían sido previstas en su diseño. Fueron adaptaciones que nacieron de la urgencia pero que a la vez, sirviendo para adaptarse ante la presión del campo de batalla, pero ahora décadas después, esa misma lógica vuelve a aparecer, aunque con un giro completamente distinto. En lugar de reforzar armamento tradicional, Ucrania ha decidido mirar hacia el futuro utilizando una máquina del pasado reconvertida en un elemento esencial actualmente, en cualquier conflicto bélico.

Ucrania desafía las reglas militares y rescata una pieza clave de la era soviética

En medio de una guerra marcada por el uso masivo de drones, Ucrania ha recuperado una aeronave que poco tenía que ver con el combate moderno. Se trata del Antonov An-28, un avión ligero de transporte diseñado en la época soviética que, hasta hace poco, cumplía funciones logísticas sin mayor protagonismo.

Sin embargo, su papel ha cambiado por completo. Lejos de limitarse al transporte, este bimotor ha sido transformado en una especie de plataforma aérea ofensiva capaz de lanzar drones interceptores desde sus propias alas. Una imagen que, hace unos años, habría parecido más cercana a la ficción que a la realidad.

El resultado es un concepto nuevo sobre el terreno: un avión que actúa como porta-drones, ampliando el alcance de las operaciones aéreas sin necesidad de recurrir a sistemas mucho más costosos.

De disparar desde cabina a lanzar drones

Antes de esta evolución, las tripulaciones del An-28 ya habían encontrado una forma rudimentaria pero efectiva de enfrentarse a los drones enemigos. Utilizaban ametralladoras desde la propia aeronave para intentar derribarlos en vuelo, una técnica directa, poco sofisticada, pero que llegó a ofrecer resultados en combate.

El verdadero salto llega con la integración de drones interceptores como el P1-Sun drone o el AS-3 Surveyor. Estos dispositivos, colocados bajo las alas del avión, pueden ser lanzados en pleno vuelo para perseguir objetivos y neutralizarlos, ya sea mediante impacto directo o detonación cercana.

De este modo, el avión deja de ser un simple cazador improvisado para convertirse en un multiplicador de capacidades. No dispara directamente, sino que despliega pequeños sistemas que actúan como misiles de bajo coste, con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación.

La guerra también se libra en el precio

Uno de los factores que explican esta estrategia tiene más que ver con la economía que con la tecnología. En un conflicto prolongado, el coste de cada acción empieza a ser tan importante como su eficacia.

Frente a drones o misiles que pueden alcanzar precios muy elevados, los interceptores utilizados por Ucrania resultan mucho más baratos, especialmente si se fabrican en grandes cantidades. Esto cambia por completo la lógica del combate, porque permite responder a amenazas sin necesidad de igualar el gasto del enemigo.

Además, el uso del An-28 añade una ventaja clave y es que estos drones no parten desde tierra, sino desde el aire, lo que reduce el tiempo de reacción y mejora sus probabilidades de éxito. Es, en cierto modo, una forma de ganar eficiencia sin aumentar el coste.

Un sistema flexible en un frente cambiante

El uso de este avión también responde a una necesidad operativa clara. En un escenario donde los ataques con drones son constantes y cada vez más sofisticados, la defensa tiene que ser rápida, adaptable y, sobre todo, sostenible. El An-28 encaja bien en esa idea porque puede patrullar durante largos periodos, moverse con rapidez entre distintas zonas y operar incluso desde pistas cortas o improvisadas. Esto le permite cubrir áreas amplias sin depender de infraestructuras complejas.

A eso se suma la posibilidad de combinar distintos sistemas a bordo, desde drones hasta armamento ligero, creando una respuesta más versátil frente a amenazas variadas. En un contexto donde Rusia incrementa su producción de drones mes a mes, esa capacidad de adaptación se convierte en un factor decisivo.

Más allá del caso concreto del An-28, lo que está ocurriendo apunta a una transformación más profunda. La idea de lanzar drones desde otras plataformas, ya sean aviones, helicópteros o incluso sistemas no tripulados, abre la puerta a un modelo de combate mucho más distribuido. En este nuevo escenario, la superioridad aérea ya no depende únicamente de grandes cazas o misiles avanzados. Empieza a basarse en la capacidad de desplegar múltiples sistemas más pequeños, coordinados entre sí y capaces de saturar al enemigo.

Es una forma distinta de entender la guerra, menos centrada en la potencia individual y más en la combinación de soluciones simples, replicables y eficientes. Y, viendo lo que ocurre sobre el terreno, todo apunta a que ese cambio no es temporal, sino el inicio de una nueva etapa en el combate aéreo.