Así es el ejército español: aviones, carros de combate y fuerza naval

Cuando se habla de potencia militar de un ejército, también el español, muchas veces lo primero en lo que se piensa es en el número de tanques, aviones o barcos que se tiene como si eso, por sí solo, lo dijera todo. Pero la realidad es bastante más compleja. Tener mucho no siempre significa estar mejor preparado, y eso se ha visto más de una vez en conflictos recientes.

El ejército español, por ejemplo, no suele aparecer en lo alto de esas listas que ordenan países por número de armas. Sin embargo, eso no refleja del todo su capacidad real, porque aquí entra en juego algo que no siempre se mide bien y que tiene que ver con la preparación de los militares, el estado del material y, sobre todo, cómo se utiliza todo ese conjunto. Y en el caso del modelo español, con sus tres ejércitos bien diferenciados, funciona más como un sistema que como una suma de piezas. Y eso cambia bastante la perspectiva.

Así es el ejército español

El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio son los tres pilares sobre los que se sostiene nuestro ejército como todos sabemos, pero lo interesante es cómo se coordinan, porque hoy en día las operaciones rara vez dependen de una sola rama. Y es que no es lo mismo desplegar tropas en tierra que mantener presencia en el mar o controlar el espacio aéreo. Cada ámbito tiene sus propias reglas, sus tiempos y sus limitaciones. Por eso, más que compararlos, lo que importa es cómo encajan entre sí y para entender esto, debemos saber cómo es al detalle, cada rama.

El aire: rapidez, vigilancia y apoyo constante

El Ejército del Aire y del Espacio es, probablemente, el que más ha cambiado en los últimos años. No sólo por los aviones, sino por el tipo de misiones que asume. Ya no se trata únicamente de combate.

Con unos 23.000 efectivos y más de 500 aeronaves, su papel es bastante amplio. Tienen cazas, claro, pero también aviones de transporte, helicópteros y otros destinados a tareas más específicas. Y lo curioso es que uno de los puntos débiles que arrastraba, el de los aviones cisterna, está en proceso de solucionarse y con ello que por fin se pueda marcar la diferencia en operaciones largas.

La Armada: menos cantidad, pero muy enfocada

En el mar pasa algo parecido. España no tiene una flota gigantesca si se compara con otras potencias, pero sí bastante ajustada a lo que necesita. Con unos 21.000 efectivos, la Armada combina distintos tipos de buques. Desde fragatas hasta submarinos, pasando por el conocido «Juan Carlos I», que es una pieza bastante singular porque sirve tanto para transporte como para operaciones aéreas.

Aquí no se trata tanto de tener más barcos, sino de que los que hay estén bien integrados y preparados para distintos escenarios. Y eso se nota especialmente en ejercicios internacionales, donde España suele participar con bastante regularidad.

Tierra: donde está el mayor volumen

El Ejército de Tierra es el más numeroso, con más de 76.000 efectivos. Es, por así decirlo, la base de todo lo demás, donde se sostiene la presencia física sobre el terreno. Tiene cientos de carros de combate, miles de vehículos blindados y distintos sistemas de artillería. Pero más allá de los números, lo importante es cómo se organizan esas unidades.

Porque no es lo mismo tener muchos medios que saber utilizarlos de forma coordinada. Y ahí es donde entra la formación, algo en lo que el ejército español lleva tiempo poniendo el foco.

El problema de medirlo todo en números

Hay un error bastante habitual cuando se comparan ejércitos: pensar que más siempre es mejor. La experiencia reciente, sobre todo en conflictos como el de Ucrania, ha demostrado que eso no siempre funciona así. Ejércitos con mucho material han tenido problemas por falta de mantenimiento o por una preparación insuficiente. Y eso, al final, pesa más de lo que parece.

En el caso de España, el enfoque es distinto. No destaca por tener cifras desorbitadas, pero sí por mantener un nivel bastante equilibrado entre cantidad, calidad y preparación.

Un ejército que mira hacia fuera

Otro detalle que a veces pasa desapercibido es la presencia internacional. España participa de forma habitual en misiones fuera de sus fronteras, ya sea con la OTAN, la Unión Europea o Naciones Unidas. Eso no sólo implica estar desplegado en distintos puntos, sino también trabajar con otros ejércitos, adaptarse a diferentes escenarios y responder a situaciones muy variadas. Y esa experiencia acumulada, que no siempre se ve en los rankings, es una de las claves para entender su papel actual.

Al final, el ejército español no es el más grande ni el que más equipos tiene. Pero tampoco juega a eso. Su fortaleza está en otra parte: en cómo combina lo que tiene, en cómo se organiza y en la capacidad de adaptarse a lo que venga. Y en un contexto cada vez más incierto, eso cuenta bastante más de lo que parece.