A unos días de que comiencen las prohibiciones de la UE a comprar gas a Rusia -desde el 27 de abril se prohíben los contratos a corto plazo-, España se ha convertido en marzo en el país europeo que más combustibles fósiles compró a Rusia -en el caso de España, sólo gas-.

Las comercializadoras españolas compraron en marzo 355 millones de euros de GNL ruso, un 124% más que en febrero, según los datos del centro internacional de investigación de energía Crea. España superó incluso a Hungría, que recibe gas a través de gasoducto, y a Francia.

De acuerdo con los datos de este centro de investigación, Rusia elevó sus ingresos en marzo por la exportación de combustibles fósiles -gas, GNL, petróleo, carbón…- a 713 millones de euros diarios, un 52% más que en febrero y la cifra más alta de los últimos dos años. Fondos que utiliza Vladímir Putin, presidente de Rusia, para continuar con su invasión de Ucrania.

España y Europa contribuyeron a esta ingente cantidad de ingresos diarios por la exportación de combustibles con la compra masiva de gas natural licuado a las energéticas rusas. El 65% de los cargamentos de gas de Rusia llegó a puertos europeos, además del que llega por gasoducto a Hungría principalmente.

En concreto, Europa compró el 49% del GNL exportado por Rusia, mientras el 23% fue a parar a China y el 19%, a Japón. Y dentro de Europa, España lidera el ránking de las compras con 355 millones de euros. Eso significa que un tercio de las importaciones europeas de GNL llegaron a España -el continente compró 936 millones de euros de GNL-.

Por gasoducto, Europa compró el 33% de las exportaciones de gas ruso, superando también a China (31%).

Además del centro de investigación Crea, otra fuente confirma el incremento de las compras de gas a Rusia por parte de España y Europa. El grupo activista Urgewald, utilizando datos de Kpler, Europa ha recibido en el primer trimestre del año 69 de los 71 cargamentos de GNL que han salido de Yamal Artic. China recibió los otros dos. El pago de Europa a Rusia por estos cargamentos se acerca a los 3.000 millones en el trimestre.

Este incremento de las compras de gas a Rusia por parte de Europa y de España -que también confirma Enagás- se producen a unos días de que entre en vigor el primer veto a las compras de gas a este país. El 21 de abril quedarán prohibidos los contratos a corto plazo. El veto total a la compra de GNL comienza el 1 de enero próximo, y a la llegada de gas por gasoducto en septiembre de 2027.

Naturgy y Repsol están afectados por estos embargos. Ambos tienen contratos de suministro de GNL a largo plazo firmados antes del inicio de la invasión rusa a Ucrania y de las sanciones de la UE a Rusia.

A las dos energéticas españolas les afecta el veto a las compras de gas ruso a partir del 1 de enero de 2027, y han conseguido apoyo jurídico por parte de la UE en caso de que, como se prevé, las energéticas rusas planteen arbitrajes y reclamen indemnizaciones millonarias por romper los contratos unilateralmente.