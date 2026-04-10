Estados Unidos fue el primer proveedor de gas de España en marzo, primer mes de la guerra de Irán, pese a los ataques de Pedro Sánchez a Donald Trump, presidente norteamericano. España compró a Estados Unidos el 31,7% del total de gas consumido, según los datos publicados este viernes por Enagás, lo que le sitúa por delante de Argelia, con un 30,2%, y de Rusia, que fue el tercer suministrador de gas del país en marzo con el 26,1% del total.

De acuerdo con los datos de Enagás, Estados Unidos es también el primer proveedor de gas de España en lo que va de año, hasta marzo, al acumular el 36,6% del total de lo consumido por el país. Argelia, tradicional primer proveedor de España, queda en segundo lugar en 2026 con el 29,6% del total.

Rusia, pese a los numerosos paquetes de sanciones aprobados por Bruselas, se mantiene como el tercer proveedor de gas de España en marzo y en lo que va de 2026. Las comercializadoras españolas han comprado a Vladímir Putin el 18,1% del total de gas consumido en el país.

Sánchez ha utilizado la guerra de Irán para enfrentarse a Trump, a quien ha negado el uso de las bases norteamericanas en el país e incluso ha cerrado los cielos a vuelos dirigidos a continuar con los bombardeos de Irán. Sin embargo, Trump gana en su estrategia de que España y Europa compren sus productos energéticos en masa.

Estados Unidos ha sustituido el gas que llegaba a España desde Qatar, que ha cerrado su comercio por la guerra. Tampoco se ha comprado en marzo a Angola y se ha reducido el que llega de Francia y Portugal. A cambio, se ha comprado gas a Congo, con quien el año pasado no hubo relación comercial por parte de las comercializadoras españolas.

Novedad en marzo también es que España ha exportado prácticamente la mitad de gas a Marruecos que en meses anteriores. Tras el cierre del gasoducto que llega a España por Marruecos por el Gobierno de Argelia por los conflictos entre los dos países africanos, el Ejecutivo de Sánchez permitió tratar en las regasificadoras españolas el gas que compra Marruecos en el mercado y enviárselo posteriormente por el gasoducto cerrado por Argelia.