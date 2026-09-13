Enric Mas conquista La Vuelta en Granada: Johannessen gana la última etapa tras un sprint de foto finish

La Vuelta a España 2026 acaba de terminar. Enric Mas ya puede celebrar que es el campeón oficial, por lo que se convierte en el primer español en ganar en casa desde Alberto Contador en el 2014. Después de unas semanas de gran nivel de ciclismo, los competidores han disputado la clásica fiesta para cerrar la última etapa. El final de esta edición es histórico, ya que es la primera vez que termina en Granada, que ha sustituido el clásico desenlace en Madrid. Tobias Johannessen ha sido el ganador del día después de un bonito sprint junto a Alessandro Romele.

El equipo Movistar se ha asentado en el liderato hasta los últimos 50 kilómetros, ya que tradicionalmente no se esperan ataques antes de este punto. Después, no ha habido grandes cambios, pese a un intento de escapada por parte de nueve corredores a 22 kilómetros de meta, aunque el primer pelotón les ha alcanzado sin demasiados problemas.

Las clásicas imágenes de la última etapa también han aparecido en esta edición. Primoz Roglic y Richard Carapaz han ido juntos durante un tiempo y han bromeado con la cámara. Xabier Mikel ha aprovechado para mandarle un mensaje a sus dos abuelas mientras corría en solitario.

Enric Mas mantuvo la calma en todo momento y se quedó en el pelotón de la zona tercer pelotón, donde esperó a pasar por meta mientras saboreaba la victoria en la clasificación general. El mallorquín también ha tenido el apoyo de todo su pueblo, ya que los habitantes de Artá se han desplazado a Granada para saludarle.

Final histórico en Granada

El final clásico de La Vuelta es en Madrid. Sin embargo, este año se ha modificado como consecuencia de la celebración del GP de España de F1 en la capital. La imagen de la Alhambra cierra un día histórico para Enric Mas y el equipo Movistar, que ya puede celebrar la victoria después de una edición no apta para cardiacos.