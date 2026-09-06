Van Aert impone su fuerza para firmar su doblete en Córdoba

Doblete de Wout van Aert. Qué corredor. En una etapa reducida por el calor con final en Córdoba, el belga impuso de nuevo su ley. Dos días después de ganar en Loja, al más puro estilo clasicómano, el ciclista del Visma volvió a triunfar. Se veía venir desde que se consolidó en cabeza de carrera junto a Thibau Nys, Ramses Debruyne, Andreas Leknessund y Alessandro Romele. Los cuatro le probaron, con más insistencia Leknessund, que está animando mucho esta Vuelta a España, pero ninguno pudo con él.

En el sprint intermedio, a falta de 31 kilómetros, marchaban escapados Leknessund y Debruyne y Van Aert se lanzó a por los puntos como tercer corredor que pasaba por allí. Quería dar un mordisco más a esa clasificación de la regularidad que, salvo sorpresa, vestirá hasta el final con una considerable ventaja. Aprovechó y enlazó con ellos en cabeza de carrera. Se unieron después el resto y entre los cinco se disputaron la etapa.

Era una etapa con bastante relieve en su tramo final, hasta llegar al descenso hacia Córdoba. Con salida en Palma del Río, recortado el recorrido original por las altas temperaturas y reducido a los 110 kilómetros, era idónea para una fuga. Pero Visma quería su quinto triunfo, tras los tres logrados por Brennan y el conseguido por Wout.

Y, de nuevo, el belga ganó. Resistió a las intentonas de sus compañeros de fuga y llegaron juntos al sprint. Podían intentarlo, pero ante la potencia y la fuerza de este inmenso corredor era imposible ganar. Nys lanzó el sprint a 300 metros de meta, se puso a su rueda Van Aert, que no tardó en superarle y en entrar con relativa ventaja en meta. Pudo incluso celebrar la victoria antes de pasar por la línea de meta, entrando tras él Romele.

En lo relativo a la general, Enric Mas sigue líder y llega a la segunda jornada de descanso con una renta de 2:04 respecto a Felix Gall, que es segundo, y con 2:10 de ventaja sobre Primoz Roglic, tercero en estos momentos. Sevilla permitirá al pelotón coger fuerzas de cara a la última semana, con una crono en Jerez y dos etapas de alta montaña donde se decidirá todo.