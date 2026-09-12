Trump dice en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda: «Ocurrirá tarde o temprano»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que le gustaría ver la reunificación de Irlanda. Según Trump, es algo que ocurrirá «tarde o temprano». Así se refirió en Dublín.

«Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá», ha dicho. El mandatario estadounidense añadió, señalando al primer ministro irlandés, que es «el hombre adecuado para poner en marcha» el eventual proceso de reunificación.

«Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?», apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son «gente estupenda» y que tiene amigos «en ambos bandos».

Posteriormente, en un discurso pronunciado en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que «no hay una buena respuesta» a esta cuestión. «Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, oh, es una buena pregunta, y creo que di una buena respuesta… pero ya leeremos sobre ello mañana», comentó.

Irlanda, dividida en dos

Irlanda es una isla que está dividida en dos partes desde 1921: la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte. El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del conflicto apodado como los Troubles, entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Las reacciones a las declaraciones de Trump no tardaron en llegar. Un portavoz de Downing Street aseguró que la cuestión de un referéndum «sobre la frontera» corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del norte y «cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto ene l que haya que considerar al propuesta».

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio «lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington».

En cambio, la líder del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Mary Lou McDonald, ha emplazado al Gobierno irlandés a iniciar los preparativos para la reunificación. «Los comentarios de Trump sobre la reunificación irlandesa son oportunos. El primer ministro debe comenzar ya la planificación de una Irlanda unida», ha afirmado.