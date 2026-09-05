Los emisarios de Trump aterrizan en Moscú para negociar con Putin la paz en Ucrania

Los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, han aterrizado este sábado en Moscú. Su misión es clara: reactivar las conversaciones de paz con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya supera los cuatro años y medio.

Witkoff, enviado especial de Trump, y Kushner, yerno del presidente estadounidense y negociador habitual en asuntos internacionales, se reunirán con Putin en el Kremlin. Después, viajarán a Kiev para encontrarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Será la primera visita de ambos a la capital ucraniana desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Trump confirmó el envío de sus dos “grandes negociadores” y aseguró que llevan consigo una propuesta para terminar el conflicto. “Hay una buena posibilidad de que lo logremos”, declaró el mandatario estadounidense, quien lleva meses impulsando una mediación directa entre Moscú y Kiev.

Las negociaciones previas se habían estancado, en parte por otros focos de tensión internacional. Ahora, con la llegada de los emisarios a Moscú, Washington intenta recuperar el impulso diplomático. Zelenski propuso un alto el fuego temporal de ataques aéreos durante la visita de los estadounidenses y pidió a Rusia que haga lo mismo.

Los principales obstáculos siguen siendo el control de los territorios del Donbás y las garantías de seguridad para Ucrania. Rusia mantiene su exigencia de que Kiev retire sus tropas de las regiones orientales, algo que Ucrania rechaza. Aun así, ambas partes han mostrado disposición a escuchar la propuesta estadounidense.