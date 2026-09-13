Cuánto dinero se lleva Enric Mas por ganar La Vuelta Ciclista a España 2026

La última etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026 ha coronado como campeón a Enric Mas, en un triunfo que devuelve a lo más alto del podio de una Gran Vuelta al ciclismo español 12 años después. Desde Alberto Contador en 2014, también en La Vuelta, ningún corredor de España había finalizado como líder una de las 35 ediciones del Giro de Italia, Tour de Francia y la carrera española celebradas hasta esta Vuelta a España 2026.

Enric Mas ha roto esta sequía de triunfos españoles con una contundente victoria en La Vuelta. El ciclista de Movistar fue el más fuerte tras la caída y posterior abandono de Tadej Pogacar, imponiéndose al resto de rivales, entre los que se encontraba todo un ganador de cuatro maillots rojos de La Vuelta en los años 2019, 2020, 2021 y 2024 como Primoz Roglic. También superó a otros contrincantes de prestigio, como el ecuatoriano Richard Carapaz (ganador del Giro en 2019 y oro olímpico en Tokio) o el austriaco Felix Gall (segundo en el último Giro).

Pero el triunfo en La Vuelta llevaba escrito el nombre de un Enric Mas que, a sus 31 años, finalmente ha conseguido poner su sello en la carrera española. La victoria le llega después de sumar tres segundos puestos (2018, 2021 y 2022) y un tercer lugar en 2024. Tanto en la edición de 2024 como en la de 2021 terminó por detrás del esloveno Primoz Roglic, al que ha podido imponerse en esa Vuelta a España 2026.

El premio económico de Enric Más por ganar La Vuelta

Además de la gloria deportiva que supone subir a lo más alto del podio de La Vuelta Ciclista a España, Enric Mas también recibirá un premio económico por su triunfo. El ciclista balear del equipo Movistar recibirá 150.000 euros por su victoria en la clasificación general, además de 500 euros por cada día que ha portado el maillot rojo de líder (13 en total) y 11.000 euros por su triunfo de etapa en la novena jornada de La Vuelta. Por tanto, Mikel Landa también recibió esta cantidad por su histórica y emocionante victoria en la vigésima etapa.

Enric Mas recibirá una parte importante de la bolsa total de premios económicos que reparte La Vuelta Ciclista a España en su edición de 2026. La carrera española cuenta con un total de 1.116.210 euros en premios, superando el millón de euros. En cuanto a la clasificación general, el ganador, en este caso Enric Mas, está cerca de triplicar la cantidad que recibe el segundo clasificado. Primoz Roglic percibirá 57.985 euros por su segundo lugar, mientras que el premio de Felix Gall baja hasta los 30.000 euros.

Hay que tener en cuenta que estos premios económicos acostumbran a repartirse con compañeros y personal del equipo, por lo que el ciclista no recibe la cantidad íntegra que gana. No sólo la clasificación general y las victorias de etapas suponen ingresos para los equipos y ciclistas, ya que también se premia la clasificación por puntos y al mejor joven (ambas con 11.000 euros) y al maillot de la montaña (13.000 euros al ganador).