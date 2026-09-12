Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 20 de hoy sábado, 12 de septiembre

Enric Mas es el virtual ganador de La Vuelta Ciclista a España 2026. Un español volverá a ganar la carrera 12 años después. El ciclista español sentenció la clasificación general en la etapa reina, ganada con épica por Mikel Landa, y este domingo en Granada cerrará un triunfo para la historia. En esta durísima jornada, con final en el Collado del Alguacil, Mas incluso sacó más tiempo a Roglic. La distancia entre el español y el esloveno es ahora de dos minutos y 15 segundos.

Todavía es virtual el triunfo de un Enric Mas que pone su nombre en la historia del ciclismo porque queda la última etapa, que será este domingo en Granada y que tradicionalmente queda como un paseo triunfal. A Enric Mas le acompañarán en el podio final el esloveno Roglic, que ni le quitó tiempo al español este sábado (al contrario, lo perdió), y el austriaco Gall.

La etapa de este sábado, con final inédito en el Collado del Alguacil, se la llevó Mikel Landa, honrando al ciclismo español, que ha tenido en esta Vuelta una resurrección que nadie esperaba al inicio de la carrera hace tres semanas.

Clasificación de la etapa 20 de La Vuelta Ciclista a España

M. Landa: 4h, 58′, 01″ T. Johannessen: a 47 segundos R. Debruyne: a 1 minuto y 27 segundos P. Miquel: a 3 minutos U. Berrade: a 4 minutos y 12 segundos J. Hirt: a 4 minutos y 18 segundos J. Nordhagen: a 4 minutos y 35 segundos S. Kuss: a 4 minutos y 35 segundos W. Calzoni: a 4 minutos y 48 segundos L. Fortunato: a 4 minutos y 53 segundos

Clasificación general de La Vuelta Ciclista a España 2026