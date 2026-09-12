Simeone mantiene el discurso de estar en reconstrucción: «Por eso hemos perdido partidos»

Simeone ha hablado del estado anímico del vestuario después de las dos derrotas consecutivas del Atlético. Los rojiblancos juegan este domingo en una visita complicada a Anoeta y el entrenador argentino volvió a destacar que el equipo tiene margen de mejora, pero que tiene buenos indicios para superar el bache y reconducir el rumbo en el Metropolitano. Un problema que radica, bajo su punto de vista, en labores defensivas y en mejorar el control del juego.

«Las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar, lo importante es avanzar en una posición que tenga destino. En la jugada esta que vos mencionas, tuvo destino», respondió el ‘Cholo’ Simeone a un periodista en rueda de prensa, aludiendo a un ataque sin gol en el duelo contra el Liverpool en la Champions League.

«Mientras las jugadas tengan destino, la posición siempre es valorada; cuando no tiene destino, aprovecha el rival a posicionarse mejor y le da más tiempo para defender. Las pérdidas, si no hay un buen sostén del ataque, pasan a ser complicadas. Es un poco lo que pasa en fútbol, en las situaciones de juego que se van relacionando con cada situación. Después, ojalá que podamos hacer un gol todos los días como se hizo contra el Liverpool, que fue un golazo. Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota», comentó el técnico argentino.

Simeone relaja con Barrios y Kang-in

Luego analizó la nueva ausencia por lesión del centrocampista Pablo Barrios. «Buscaremos, como lo hicimos la temporada pasada, el tiempo que no estuvo, seguir compitiendo como se compitió. Obviamente los chicos que tengan la oportunidad de jugar, no tengo ninguna duda de que darán el máximo para rendir, que es lo que nos importa», se limitó a contestar.

También personalizó su análisis en Kang-in Lee. «Entendemos, cuando lo sustituimos al jugador, que dio todo y que hay un compañero que puede estar en mejor forma para ese final de partido que resta. No hay nada en particular y simplemente necesitamos que siga creciendo, que mejore porque lo necesitamos y porque lo bueno es poder rendir todo el partido para que obviamente, el entrenador no te saque», señaló Simeone.

También en clave individual y no de equipo, el ‘Cholo’ fue preguntado por las últimas críticas hacia su hijo Giuliano. «No tengo nada que comentar. Simplemente, los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solo», fue parco en palabras el entrenador colchonero.

El Atlético sigue en reconstrucción

«Creo que tenemos margen de mejora, el equipo ha hecho muchas cosas buenas y con cosas obviamente para mejorar, por eso nos tocó perder los partidos que hemos perdido. Pero también hizo cosas muy importantes y en ese crecer necesitamos todos crecer en la parte defensiva para que podamos mantener el mayor tiempo posible la portería en cero y eso nos permita siempre tener posibilidades de ganar. El 3-0 de Bilbao fue el único que no marcamos gol, después marcamos todos los partidos y eso habla de que el equipo tiene un protagonismo importante dentro del ataque y que tiene que evolucionar defensivamente», desgranó el ‘Cholo’.

«Está claro que no estamos mirando lo que hacen los demás, estamos mirando lo que hacemos nosotros. Y dentro de mirar lo que hacemos nosotros, sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana y que tenemos un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo como equipo y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño», agregó.

Además, abogó por «buscar el camino» que los lleve «a controlar el partido sobre todo». «Creo que el otro día en Bilbao se controló muy bien el primer tiempo. Después hubo ese descontrol en esos minutos que nos sacó del partido. En el partido contra el Liverpool creo que defendimos bastante bien en el primer tiempo, ordenadamente, y controlamos el ataque que nos produjo un gran rival», recalcó.

«Pero después, en el segundo tiempo, cuando nos hicieron el segundo gol, no hubo respuestas ofensivas para poder empatar el partido, salvo la jugada de Giuliano, que tira el centro atrás a Julián, y otra que se la da Giuliano a Julián para que patee y va a portería un tiro débil. Esas son las facetas que nos están pasando, necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos. Y ahí seguramente volveremos a encontrar el camino que queremos», deseó el entrenador colchonero.

Por último, admitió que Alexander Sorloth tiene «muchas ganas de volver» de su lesión. «Hemos hablado con él. Está jodido por este tiempo que no nos puede ayudar y sabe que necesitamos las características que él tiene, que no las tenemos en ningún futbolista. Y bueno, a nadie le importa, pero la realidad es esta y hay que trabajar, hay que remangarse bien el brazo y a currar», concluyó sobre el delantero noruego.