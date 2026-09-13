El Atlético se salva con polémica de un marrón

El Atlético de Madrid ha rascado tres puntos de oro ante la Real Sociedad en Anoeta. Victoria 0-3 el cierre de la jornada 5 de la Liga. Los de Simeone tuvieron muchos problemas para generar situaciones de peligro, aunque lograron hacer daño a la contra. Finalmente, un dudoso penalti por mano de Ochieng se convirtió en el gol de Alejandro Grimaldo, que condicionó el partido por completo. Jonathan David y Giuliano Simeone sentenciaron con un tanto en el descuento.

La polémica ha estado servida. El penalti por mano de Ochieng fue el suceso más destacado del partido. Mikel Oyarzabal corrió para pedir al árbitro que rectificara su decisión, ya que, pese a que el brazo del jugador estaba muy arriba, el balón venía de un rebote en su propio cuerpo. Sin embargo, el VAR decidió no corregir la acción.

El conjunto rojiblanco comenzaba el partido con la noticia de la baja de Julián Álvarez, que no ha estado disponible como consecuencia de una sobrecarga muscular. La afición colchonera sigue mostrándose muy crítica con el argentino, que tendrá que esperar para ir ganándose su perdón con goles. Grimaldo tampoco estaba mostrando su mejor versión desde su fichaje, pero ha mostrado una gran personalidad desde los once metros, ya que esperó a que Remiro se venciese.

La Real Sociedad ha tenido personalidad para jugarle de frente al Atlético de Madrid en casa. Después de una primera parte con muy pocos momentos destacados por parte de ambos clubes, el cuadro txuri-urdin consiguió que sus rivales dieran un paso atrás, aunque concedieron algunas contras. Jonathan David y Giuliano Simeone han sabido aprovecharlo al máximo, lo que ha supuesto el 0-3.

Una victoria que esconde un problema del Atlético

Los rojiblancos no terminan de encontrar su mejor versión esta temporada. En medio de todo el ruido por la polémica situación de Julián Álvarez, el equipo enfrenta una situación compleja a nivel ofensivo. El cuadro madrileño está teniendo muchos problemas para dominar los partidos, algo que ya se pudo ver en el partido frente al Liverpool. El triunfo 0-3 supone un respiro en un momento clave, pero el club necesita un cambio de cara al futuro.