Julián Álvarez baja de última hora por una sobrecarga muscular: no jugará en Anoeta

Julián Álvarez no estará en el duelo de Liga del Atlético de Madrid de este domingo (21:00 horas) ante la Real Sociedad. Está lesionado. Tras ser titular por primera vez esta temporada con el conjunto rojiblanco (en Liverpool), el argentino sufre «una sobrecarga muscular». Es baja para este encuentro en Anoeta.

Una de cal y otra de arena para Julián, que no consigue tener continuidad. Tras apostar Simeone por él en el estreno del Atlético en Champions, y cuando parecía que podía ser titular en Anoeta, el argentino se lesiona y no estará en un encuentro difícil ante la Real Sociedad.

No se espera que la lesión dure más allá de este encuentro, ya que el Atlético especifica que es una «sobrecarga muscular». El conjunto rojiblanco tiene dos partidos ahora esta próxima semana, ambos en el Metropolitano: ante Osasuna el miércoles y, sobre todo, el derbi liguero ante el Real Madrid el domingo.

Julián Alvarez se había retirado del entrenamiento de este sábado en el tramo final al sentir unas molestias físicas, pero ha sido este domingo a primera hora cuando se ha confirmado su lesión, que le impide estar en el encuentro ante la Real Sociedad en Anoeta de la quinta jornada de Liga.