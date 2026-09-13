Real Sociedad – Atlético de Madrid: A lamerse las heridas de la Champions

El Atlético de Madrid quiere recuperar las buenas sensaciones en Anoeta. El equipo se enfrentará a la Real Sociedad en la quinta jornada de liga. Simeone tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria después de dos derrotas consecutivas. Además, el encuentro será clave para conocer más sobre la situación actual de Julián Álvarez, que ya fue titular ante el Liverpool el miércoles. El partido arrancará este domingo 13 de septiembre a las 21:00 horas.

La presencia del argentino en el once titular no pasó desapercibida para los aficionados colchoneros. Sin embargo, desde el club han decidido enterrar el hacha de guerra y han pedido que su petición de salida durante el Mundial quede en un segundo plano. Los goles siempre ayudan al perdón en el fútbol, por lo que el delantero podría empezar a disculparse este fin de semana.

Simeone tiene cuentas pendientes con la Real Sociedad, ya que el conjunto txuri-urdin les ganó la final de la Copa del Rey en penaltis. Además de ese partido, la temporada pasada el Atlético de Madrid consiguió una victoria y un empate. Los rojiblancos también lideran la lista de enfrentamientos históricos, con 83 victorias, 40 empates y 4 derrotas.

El cuadro madrileño tendrá que perfeccionar su capacidad para imponerse en la zona de tres cuartos, algo que no consiguieron en el 2-1 ante el Liverpool. El entrenador afirmó que aún están en reconstrucción, pero la Liga no espera y el Real Madrid y el Barcelona están siendo muy contundentes. Por el momento, están a dos puntos de los blancos y a cinco de los culés.

Prueba de fuego para Alejandro Grimaldo

La paciencia es clave cuando se habla de fichajes, pero el público quiere ver un buen rendimiento. El club firmó al lateral como un refuerzo de oro para defensa, pero aún no ha conseguido mostrar su mejor versión. Simeone decidió que no jugará de titular contra el Liverpool, algo que podría convertirse en un punto de inflexión para el futbolista.

Alineación problable del Atlético de Madrid

Esta es la posible alineación de Simeone para enfrentarse a la Real Sociedad: Oblak, Alejandro Grimaldo, Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente, Lookman, Hjulmand, Koke, Simeone, Baena y Julián Álvarez.

Alineación probable de la Real Sociedad

Esta es la posible alineación de Matarazzo para enfrentarse al Atlético de Madrid: Remiro, Aramburu, Beitia, Sarr, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Turrientes, Ochieng, Sucic, Guedes y Mikel Oyarzabal.