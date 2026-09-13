Así queda el palmarés del US Open 2026 tras la victoria de Zverev

La secuencia es tan atípica que pilla por sorpresa al protagonista. Zverev devuelve la pelota para que Shelton saque cuando ve al estadounidense caminando a la red sin empuñar la raqueta. ¿Qué ha pasado? Mira entonces el marcador y halla la respuesta. No hay más puntos que jugar porque se ha acabado (6-3, 7-6, 5-7, 6-2). Es el campeón del US Open.

Consigue su segundo Grand Slam y echa un jarro de agua fría a la grada de la Arthur Ashe que se ilusionaba con ver, 23 años después, a uno de los suyos conquistar la Gran Manzana. Zverev comenzó dominador, no tenísticamente, pero sí emocionalmente. Alcanzar tres de cuatro finales de Grand Slam este año le ha dado eso, el saber manejar las circunstancias. No arriesgaba en exceso, pero tampoco cometía errores propios.

Elevó aquello de ‘que falle el rival’. Sus golpes eran correctos y los de Shelton precipitados. La experiencia fue un grado. Consigue Zverev su segundo Grand Slam de la temporada y de su vida tras el logrado en Roland Garros. Ha aprovechado la ausencia de Alcaraz por lesión y el bajón físico de Sinner para dar el golpe encima de la mesa. Ha sido su año. También llegó a la final de Wimbledon y claudicó en semifinales del Open de Australia.

Palmarés del US Open 2026: todos los campeones

1881/1887 – Richard Sears (Estados Unidos)

1888 – Henry Slocum (Estados Unidos)

1889 – Henry Slocum (Estados Unidos)

1890 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1891 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1892 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1893/1897 – Robert Wrenn (Estados Unidos)

1895 – Frederick Hovey (Estados Unidos)

1898 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1899 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1900 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1901 – William Larned (Estados Unidos)

1902 – William Larned (Estados Unidos)

1903 – Laurence Doherty (Reino Unido)

1904 – Holcombe Ward (Estados Unidos)

1905 – Beals Wright (Estados Unidos)

1906/1911 – William Larned (Estados Unidos)

1912 – Maurice McLoughlin (Estados Unidos)

1913 – Maurice McLoughlin (Estados Unidos)

1914/1916 – Richard Norris Williams (Estados Unidos)

1915/1919 – Bill Johnston (Estados Unidos)

1917 – Robert Lindley Murray (Estados Unidos)

1918 – Robert Lindley Murray (Estados Unidos)

1920/1925 – Bill Tilden (Estados Unidos)

1926- René Lacoste (Francia)

1927 – René Lacoste (Francia)

1928 – Henri Cochet (Francia)

1929 – Bill Tilden (Estados Unidos)

1930 – John Doeg (Estados Unidos)

1931 – Ellsworth Vines (Estados Unidos)

1932 – Ellsworth Vines (Estados Unidos)

1933 – Fred Perry (Francia)

1934 – Fred Perry (Francia)

1935 – Willmer Allison (Estados Unidos)

1936 – Fred Perry (Reino Unido)

1937 – Don Budge (Estados Unidos)

1938 – Don Budge (Estados Unidos)

1939 – Bobby Riggs (Estados Unidos)

1940 – Don McNeill (Estados Unidos)

1941 – Bobby Riggs (Estados Unidos)

1941 – Ted Schroeder (Estados Unidos)

1942 – Ted Schroeder (Estados Unidos)

1943 – Joe Hunt (Estados Unidos)

1944 – Frank Parker (Estados Unidos)

1945 – Frank Parker (Estados Unidos)

1946 – Jack Kramer (Estados Unidos)

1947 – Jack Kramer (Estados Unidos)

1948 – Pancho Gonzales (Estados Unidos)

1949 – Pancho Gonzales (Estados Unidos)

1950 – Art Larsen (Estados Unidos)

1951 – Frank Sedgman (Australia)

1952 – Frank Sedgman (Australia)

1953 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1954 – Vic Seixas (Estados Unidos)

1955 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1956 – Ken Rosewall (Australia)

1957 – Mal Anderson (Australia)

1958 – Ashley Cooper (Australia)

1959 – Neale Fraser (Australia)

1960 – Neale Fraser (Australia)

1961 – Roy Emerson (Australia)

1962 – Rod Laver (Australia)

1963 – Rafael Osuna (México)

1964 – Roy Emerson (Australia)

1965 – Manuel Santana (España)

1966 – Fred Stolle (Australia)

1967 – John Newcombe (Australia)

1968 – Arthuer Ashe (Estados Unidos)

1969 – Rod Laver (Australia)

1970 – Ken Rosewall (Australia)

1971 – Stan Smith (Estados Unidos)

1972 – Illie Nastase (Rumania)

1973 – John Newcombe (Australia)

1974 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1975 – Manuel Orantes (España)

1976 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1977 – Guillermo Vilas (Argentina)

1978 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1979 – John McEnroe (Estados Unidos)

1980 – John McEnroe (Estados Unidos)

1981 – John McEnroe (Estados Unidos)

1982 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1983 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1984 – John McEnroe (Estados Unidos)

1985 – Ivan Lendl (República Checa)

1986 – Ivan Lendl (República Checa)

1987 – Ivan Lendl (República Checa)

1988 – Mats Wilander (Suecia)

1989 – Boris Becker (Alemania)

1990 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1991 – Stefan Edberg (Suecia)

1992 – Stefan Edberg (Suecia)

1993 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1994 – Andre Agassi (Estados Unidos)

1995 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1996 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1997 – Patrick Rafter (Australia)

1998 – Patrick Rafter (Australia)

1999 – Andre Agassi (Estados Unidos)

2000 – Marat Safin (Rusia)

2001 – Lleyton Hewitt (Australia)

2002 – Pete Sampras (Estados Unidos)

2003 – Andy Roddick (Estados Unidos)

2004 – Roger Federer (Suiza)

2005 – Roger Federer (Suiza)

2006 – Roger Federer (Suiza)

2007 – Roger Federer (Suiza)

2008 – Roger Federer (Suiza)

2009 – Juan Martín del Potro (Suiza)

2010 – Rafa Nadal (España)

2011 – Novak Djokovic (Serbia)

2012 – Andy Murray (Gran Bretaña)

2013 – Rafa Nadal (España)

2014 – Marin Cilic (Croacia)

2015 – Novak Djokovic (Serbia)

2016 – Stanislas Wawrinka (Suiza)

2017 – Rafa Nadal (España)

2018 – Novak Djokovic (Serbia)

2019 – Rafa Nadal (España)

2020 – Dominic Thiem (Austria)

2021 – Daniil Medvédev (Rusia)

2022 – Carlos Alcaraz (España)

2023 – Novak Djokovic (Serbia)

2024 – Jannik Sinner (Italia)

2025 – Carlos Alcaraz (España)

2026 – Alexander Zverev (Alemania)