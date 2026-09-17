Laporta justifica que el Barcelona no apoyara a Ceuta: «Libertad a nuestros jugadores para hacerlo de forma privada»

Joan Laporta habló sobre la polémica de las camisetas de Ceuta y explicó los motivos por los que el Barcelona se negó a ponérsela en el partido disputado el pasado domingo contra el Levante. En una entrevista concedida antes del partido contra el Racing, el presidente culé se agarró a la «libertad de expresión» para justificar por qué el club culé optó por no apoyar con una camiseta al pueblo de Ceuta después de la invasión sufrida el pasado 30 y 31 de julio a través de la frontera con Marruecos.

Mbappé, Vinicius y Konaté están en el foco por la polémica de las camisetas de Ceuta, pero poco se habló de que el Barcelona se negó a ponérsela el pasado domingo en el duelo que disputó contra el Levante en el Ciudad de Valencia. Los jugadores del club valenciano saltaron al campo con esta indumentaria que portaba un mensaje de apoyo al pueblo de Ceuta a propuesta de la Asociación Valenciana de Empresarios.

Laporta y las camisetas de Ceuta

«El club se posiciona defendiendo la libertad de expresión», dijo Joan Laporta antes del partido en el que el Barcelona venció 7-2 al Racing en la jornada sexta de la Liga EA Sports. «Que cada uno haga lo que crea que tenga que hacer. Respetamos todo tipo de actos que se están haciendo», afirmó.

«Ya sabemos que cuando se mezclan política y deporte, se crea controversia. Pasó en Elche y le pasó a Abde. Nosotros dejamos libertad a nuestros jugadores para hacer de forma privada, sin utilizar el club, estas manifestaciones», explicó en una entrevista concedida a la SER y Cataluña Radio con motivo del 50 aniversario de la primera retransmisión de un partido del Barcelona en el Camp Nou.

Joan Laporta también habló sobre la polémica de la estelada en Elche que derivó en un aquelarre independentista en el Camp Nou en el día en el que se debía homenajear a los campeones del mundo. «No se tiene que normalizar lo que pasó. Hicimos un comunicado y nos pusimos en contacto con el socio del Barça que recibió las agresiones. Estoy contento con la reacción del Gobierno», contó.

«El ministro ha calificado la actuación de no correcta y han abierto un expediente. Las imágenes ya eran escalofriantes, por lo que esperamos que reciban el castigo correspondiente», afirmó un Joan Laporta que también afirmó que: «Se debe llevar con normalidad una senyera, una ‘estelada o una bandera del Barça. Están muy ligadas. Mientras no exprese odio, creo que se tiene que respetar».