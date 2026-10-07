Otro campeón del mundo cuelga las botas: Pedro Rodríguez anuncia su retirada

A sus 39 años, Pedro Rodríguez ha anunciado su retirada del fútbol mediante un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales. Otro campeón del mundo de Sudáfrica 2010 cuelga las botas y ya quedan pocos. El tinerfeño se encontraba sin equipo desde que abandonara la Lazio el pasado 30 de junio. Finalmente, tras mucho meditarlo, el jugador ha regresado al Camp Nou, el lugar donde empezó todo para comunicar su adiós.

«Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz», escribió el futbolista canario en sus redes sociales.

Los héroes de aquel histórico Mundial de 2010 en Johannesburgo están cerrando sus carreras. Pedro ha sido el siguiente y ya sólo quedan Raúl Albiol, Sergio Ramos y Juan Mata, que podrían ser los siguientes en anunciar su adiós próximamente. Actualmente, los tres se encuentran sin equipo.