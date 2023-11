Pedro Rodríguez se ofrece a Xavi: «Retirarme en el Barça sería espectacular»

Pedro Rodríguez fue partícipe de uno de los Barcelona más ganadores de la historia. Entre 2009 y 2015 fue clave en aquel equipo de grandes nombres y varios títulos. Ahora, a sus 36 años, sigue dando coletazos de su mejor fútbol en Italia, con la Lazio, tras su etapa en el Chelsea y su primer contacto italiano con la Roma. Ahora también no duda en ofrecerse a Xavi Hernández: «Retirarme en el Barça sería espectacular».

«Si me lo dicen y me llama Xavi, antes de que cuelgue y se arrepienta, vengo», confiesa Pedro sobre una hipotética vuelta al Barcelona si su ex compañero y amigo Xavi le solicitara su regreso, algo que no dudaría ni un segundo. El extremo acaba su actual contrato con la Lazio en 2024, cuando estaría cerca de cumplir sus 37 años, con el runrún de la retirada ya asomando.

«El Barça es mi casa, eso no quiere decir que no defienda al 100% el club en el que estoy ahora. El Barça es mi equipo, es muy complicado que vuelva, por muchos factores, por la edad, pero me encantaría», insiste Pedro, que nada le haría más feliz que colgar las botas con la elástica culé: «Retirarme en el Barça sería espectacular, pero como lo veo lejano y difícil, es algo que ni me planteo».

Así lo confiesa el extremo canario en una entrevista para Betevé, que sigue de cerca los pasos del Barça de Xavi, al que ve «en líneas generales bien» pese a que es consciente de la situación financiera que está viviendo la entidad, «delicada económicamente», aunque ve futuro con la materia prima que hay: «Hay jugadores jóvenes con un potencial y un talento muy bueno. Han de formar la columna del equipo en unos años».

Pedro se deshizo en elogios sobre Xavi, al que tiene «mucha confianza» en su trabajo, en lo ya logrado y en lo que está consiguiendo, principalmente porque «es un entrenador que se deja la piel». «Tiene muy buenas ideas de lo que quiere hacer, que es llevar al Barça lo más arriba posible», explica el canario sobre la mentalidad del técnico egarense, que tiene un objetivo claro: «Su idea, el sueño que tiene, tal y como te digo hay handicaps, pero con calma y trabajo las cosas saldrán. Como conozco al grupo, y la manera de trabajar del Barça, estoy muy tranquilo y tengo mucha confianza en que el equipo este año puede optar a todos los títulos».

Por otro lado, Pedro no pudo evitar tirar de comparativa entre éste y el Barça que él vivió.«Había un estilo de jugadores y una idea muy marcada. Existían jugadores únicos, con una idea muy clara de juego. Jugadores de la cantera que venían con la idea trabajada desde abajo», dice de aquel entonces, con diferencias a lo que hay hoy en el club con Xavi Hernández: «Vienen jugadores nuevos que no lo tienen todo por la mano y puede ser esto es lo que sucede. Ahora también están saliendo grandes jugadores, pero igual necesitan un poco más de recorrido».