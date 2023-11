Robert Lewandowski está teniendo un inicio de temporada algo anómalo con el Barcelona. Lesiones, sequía goleadora traducida en pocos goles y una edad que no es baladí para el conjunto azulgrana. Aunque pareciera impensable, la edad ha terminado por llegar al delantero polaco que, a sus 35 años, está viendo como su rendimiento en el terreno de juego se ha visto reducida considerablemente. Ahora, Eduardo Inda ha informado en exclusiva que el Barça piensa y siente que si Arabia llega con una buena oferta el próximo verano no se opondrían a su salida.

«Lewandowski tiene un problema: es un jugador muy caro. Ganó el año pasado 10 millones netos, esta temporada gana 13, el año que viene sube a 16 y el cuarto año de contrato baja a 13. Hay que multiplicarlo por dos y en el Barça ven que es un coste inasumible. Va escalando, pero el último baja. Le queda este año y dos más. Una de las vías que tendría el Barça para sacar dinero por un jugador que costó 50 millones sería la vía saudí, que es la panacea de los jugadores y clubes. Ganaría más de lo que gana aquí. El Barça debe 2.700 millones de euros», comentó Eduardo Inda en su espacio de exclusivas en el Chiringuito de Jugones.

Pese a que Xavi Hernández ha manifestado en innumerables ocasiones la importancia de Lewandowski tanto en el terreno de juego como fuera de él, la realidad es que el Barcelona vería con buenos ojos una salida del polaco a corto plazo. Los 35 años, acompañados de los 13 millones de euros que cobra por temporada, son una losa económica para el conjunto azulgrana.

Y es que el contrato de Lewandowski con el Barcelona es algo peculiar. El polaco acordó el pasado año a su llegada un salario de 10 millones de euros este curso en la 2022/2023, 13 millones de euros esta temporada, 16 millones de euros en la 2024/2025 para bajar hasta los 13 millones anuales en la 2025/2026.

Esta temporada, pese a que Lewandowski acumula siete goles en Liga, se ha podido apreciar a un futbolista algo apagado en el juego, desesperado por no ver puerta como lo hacía antes y muy pendiente de los defensas más que en sí mismo. El polaco, en la gran mayoría de los encuentros, ha estado desaparecido y eso lo ha acabado notando el equipo.

El año pasado, a estas mismas alturas, Lewandowski llevaba 13 goles. Ahora, en las 13 primeras jornadas de la Liga ha conseguido sumar tan solo siete. Unas cifras que están muy lejos de su mejor versión. De hecho, el polaco rompió este fin de semana ante el Alavés una sequía de seis partidos sin anotar gol. Una racha negativa que no se producía desde la temporada 2010/2011 cuando estaba en las filas del Borussia Dortmund.

Lewandowski y un ofertón

El verano pasado, Arabia Saudí irrumpió con fuerza en el mercado de fichajes hasta convertirse en la segunda liga con mayor gasto del mundo, sólo por detrás de la Premier League. Se llevaron a Benzema, Neymar, Mané y compañía y el propio Lewandowski era uno de sus grandes objetivos. De hecho, en los últimos días de mercado, a principios de septiembre, el país árabe envió una oferta al Barça de unos 40 millones de euros por el polaco.

No obstante, la operación no terminó por materializarse y Lewandowski se acabó quedando en ‘can Barça’. Primero porque el club azulgrana no iba a poder conseguir un recambio de garantías. Y segundo porque el polaco fue la figura más importante del equipo en la consecución de los dos títulos, la Liga y la Supercopa de España.