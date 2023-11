Lewandowski aclara su incidente con Lamine Yamal: «Fue un accidente total»

Pese a que Robert Lewandowski rompió su sequía de seis partidos sin marcar gol con el Barcelona anotando dos tantos al Alavés, el polaco fue noticia tras la victoria de su equipo por otro motivo. El delantero de 35 años pagó su frustración con su compañero Lamine Yamal y le negó el saludo tras una ocasión del extremo español. Las imágenes de televisión se hicieron eco de este feo gesto y a su llegada a la concentración de Polonia ha tenido que quitar hierro al asunto.

«Sinceramente, no hay mucho que comentar porque fue un accidente total, así que en lo que respecta a mi relación con él, le ayudé muchas veces y le di consejos, incluso en este partido. Es normal decir o gritar algo en el campo. Toda la situación es un accidente total y no tiene subtexto ni significado», comentó Lewandowski sobre el gesto que tuvo con Lamine Yamal.

Más allá de ese polémico gesto, Lewandowski también habló sobre su estado físico, que tan en entredicho ha estado durante su sequía de seis partidos sin ver puerta con el Barcelona: «En cuanto a mi condición física, me sentí bien ante el deportivo Alavés. Mi confianza en el campo también fue completamente diferente. Los objetivos siempre te dan tranquilidad y motivación. Sobre todo porque en los últimos partidos no he tenido muchas oportunidades, sin ellas es más difícil cambiar algo. Espero que ahora marque con regularidad y tenga oportunidades».

Por último, Polonia se juega el pase a la próxima Eurocopa del verano que viene y para ello necesita ganar a República Checa y esperar resultados de los rivales: «Sé que las posibilidades de ascenso directo no son muchas. Pero para nosotros en este momento lo más importante es el partido contra la República Checa y ganarlo. Sabemos dónde estamos, qué debemos mejorar y en qué debemos centrarnos. Con una victoria, podríamos decir que estamos avanzando».

Gesto con Lamine Yamal

Y es que Lewandowski fue protagonista del encuentro, no solo por sus goles, sino por el gesto que tuvo con Lamine Yamal. «¡Lamine, segundo palo!», le gritaba el delantero polaco muy enfadado al canterano culé tras un mal centro. El cabreo del polaco fue tremendo. Cabe destacar que el extremo español tiene tan solo 16 años y esta es su primera temporada con el primer equipo. Durante muchos partidos, se ha podido ver al ex del Bayern de Munich ayudándole y dándole consejos, pero eso no ocurrió ante el Alavés, cuando el equipo estaba en una delicada situación.

Después del tremendo enfado de Lewandowski, Lamine Yamal se acercó al delantero culé y le extendió la mano. Pero de manera inexplicable, el delantero azulgrana le negó el saludo y ni le miró a la cara a su compañero. El gesto ya se hizo viral en redes, y no dejaba muy bien parado al delantero polaco. No obstante, el polaco se ha encargado en su llegada a la concentración con la selección polaca en quitar hierro al asunto y normalizar ese gesto.