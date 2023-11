El manual de excusas de Xavi: el césped, la prensa, jugar de día y hasta la sequía

«Sin duda», así respondía Xavi Hernández el otro día a una pregunta clara y concisa sobre el juego de su equipo y qué le afecta a este: «¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo?». El técnico egarense se ha caracterizado durante todo este tiempo al frente del Barcelona por dejar, cada cierto tiempo, alguna nueva excusa ante el mal juego resultados para ir engrosando su manual. Esta vez fue la prensa, pero tiempo atrás fue el césped, el sol, la sequía…

No son pocas las excusas que ha ido lanzando Xavi con el paso del tiempo. Desde que llegó al banquillo del Barça, el técnico ha ido encontrando porqués a un mal partido, ya sea por juego o por resultado, un agente externo ajeno a él o a su equipo, el principal culpable de sus planes no salieran como esperaban.

Esta última excusa de Xavi Hernández ha levantado mucha polémica y la lanzó tras el 2-1 ante el Alavés en un partido que comenzaron perdiendo desde el minuto 1, tras un claro error en la salida de balón que permitió contragolpear, correr y marcar al cuadro vitoriano. El Barcelona, con un juego gris, logró finalmente darle la vuelta al marcador para el 2-1 final, tres puntos que no impidieron que el egarense lanzara uno de sus mensajes a modo de excusa por no lucir como se espera de ellos.

«Yo creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno», explicaba el técnico del Barça tras ser cuestionado si realmente lo que se decía en la prensa podía afectar al juego de sus futbolistas, éste no veía fallas en su argumento: «Sin duda». Pero esta no es más que el último apunte de ese manual de excusas que Xavi ha ido escribiendo desde su llegada al banquillo culé.

Todas las excusas de Xavi

«No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jugar de noche. No nos gusta jugar con sol. El sol nos molesta y el campo seco no nos beneficia», fueron las declaraciones de Xavi tras empatar un partido la pasada temporada en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, mismo escenario que usó para una de sus excusas más recurrentes, el césped. «Si me preguntáis por el césped, no ha perjudicado bastante», recalcaba el egarense, que lanzaba un dardo a su homólogo azulón, Quique Sánchez Flores: «Que le pregunten al entrenador del Getafe porque no se regó el campo y porque estaba más alto de lo habitual».

La excusa del sol de Xavi fue un boom en los medios de comunicación, algo que hizo reaccionar de nuevo al entrenador, que se reafirmó días más tarde: «A mí se me critica por todo y me molesta el sol, por muchos memes que me hagan. Si queremos espectáculo, que se cuide el campo. No me gusta jugar con sol, lo diré igual después de 200.000 memes».

Y es que, las excusas recurrentes de Xavi se han convertido en un meme, como él mismo dice. También se quejó de las pérdidas de tiempo, calificándolas como «trampa», algo que no reza ningún reglamento: «Jugar a perder tiempo lo encuentro una trampa. Es ridículo que en el fútbol no haya tiempo efectivo». Con tiempo efectivo o no, también el técnico recurrió a la fortuna, a la suerte, algo que parece no tener de lado. Sus quejas cuando le tocó el Manchester United en la Europa League, otra más del egarense: «En los sorteos no estamos teniendo, señalas el peor y ese es el que te toca».