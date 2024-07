Pedro culpa a Luis Enrique de su salida del Barça: «El presidente estaba conmigo…»

Pedro Rodríguez explicó en una entrevista cómo vivió su salida del Barcelona en 2015, en la que Luis Enrique jugó un papel fundamental. Ya han pasado casi nueve años desde que el extremo que ganó un Mundial y una Eurocopa con la selección española dejó el club de su vida para marcharse al Chelsea. Ahora, con 36 veranos a sus espaldas, sigue jugando al máximo nivel en la Lazio, con el que quedó séptimo en el último Scudetto.

El canario está a punto de arrancar su cuarto curso en Italia, pero antes ha querido conceder una entrevista en nuestro país para hablar de su pasado culé y como Luis Enrique influyó en su salida. «Mi salida del Barça fue difícil porque era el club de mi vida y llevaba ahí muchos años. El presidente (Josep María Bartomeu) estaba conmigo, pero el entrenador no tanto. Me gusta como salí, con el cariño de los compañeros y la afición», desveló.

Sin embargo, Pedro jugó un total de 50 partidos en la primera temporada de Luis Enrique al frente del banquillo blaugrana, en la que el Barça conquistó el triplete con Liga, Copa del Rey y Champions League. Algo se debió torcer porque ese verano el delantero se acabó marchando tras ganar la Supercopa de Europa, marcando el gol decisivo contra el Sevilla (5-4) y perder la de España, con un contundente 1-5 contra el Athletic Club, cuando el torneo todavía se disputaba a ida y vuelta.

El 17 de agosto de 2015 jugó su último encuentro como blaugrana, quedándose con el mal sabor de boca por esa derrota ante los vascos. Aun así, definió como «increíble» su «época» en el Barça en esa charla con Jijantes. «Fue una época increíble para mí. Jugar con Messi, Xavi, Andrés (Iniesta)… Ellos también hicieron que yo pudiera marcar en todas las competiciones. He sido un privilegiado por poder vivir tantos momentos únicos en mi carrera», recordaba.

Pedro, Luis Enrique y su espinita

Su gran cuenta pendiente sin duda fue quedarse a un gol del centenar con el Barcelona: «Cuando estaba Xavi le decía que me llevara para tirar un penalti y me iba. Me quedó una espinita de poder cerrar esta historia». Finalmente, no pudo cumplirlo y el 20 de agosto de ese año se confirmó su traspaso al Chelsea por 27 millones de euros más tres en variables.

Y en mitad de la euforia con España, Pedro se acordó este jueves, día en el que se cumplían 14 años de la conquista del Mundial de Sudáfrica, su etapa con la absoluta. «El tiempo pasa muy rápido. 14 años ya. Echas la vista atrás y parece que fue ayer. Lo recuerdo con nostalgia, momentos únicos con los compañeros. Es una pena que pase tan rápido y que lo disfrutes tan poco, no creo que hagamos celebrado tanto el mundial como debíamos, pero con el paso del tiempo se valorará más. Es lo que pasa en el mundo del futbol. Cuando todos nos retiremos nos reencontraremos y será muy bonito», aseguró.