Laporta se aferra al Camp Nou como vía de salvación para llegar a los 1.450 millones de ingresos en cuatro años

Joan Laporta se aferra al Camp Nou para mejorar las cuentas económicas del Barcelona y alcanzar una cifra récord: ingresos de 1.450 millones de euros para la temporada 2030-31. Eso es lo que se marca el presidente azulgrana para dentro de cuatro temporadas, cuando finalizará su mandato.

Y para llegar a esa cifra, el Camp Nou se sitúa en el centro de todo. Con los palcos VIPs y la zona Hospitality, además, evidentemente, del final de las obras y que ya tenga más de 100.000 butacas disponibles (casi el doble de lo que tienen ahora), el Barcelona confía en que sus ingresos se dispararán a cifras jamás vistas, muy superiores a las actuales.

En 2026, según los datos del propio Barcelona, ingresaron 1.060 millones. En cuatro años, para la temporada 2030-31, esperan esos 1.450. Es decir, a razón de 100 millones más por año. Para ello, además de los propios ingresos que tiene el Barcelona, también habrá dos acontecimientos clave en el Camp Nou: la final de Champions de 2029, ya confirmada por la UEFA, y el Mundial 2030, donde el estadio azulgrana debe tener un papel principal, siendo sede de varios encuentros y, como mínimo, de una semifinal.

Esta previsión del Barcelona es clave para su salud financiera, más si cabe cuando viene de varios años al límite, en una situación dramática. Poco a poco se ha ido recuperando y ahora son optimistas para llegar a esos 1.450 millones de euros. La cifra es altísima y, para hacernos una idea, lo mejor es compararlo con el club de fútbol que más ha ingresado en un año en una temporada. Es el Real Madrid y en 2026 superó los 1.200 millones de euros (1.221,3).

Para todo ello será clave algunas de las cosas que más quebradero de cabeza han dado a Laporta, como los famosos palcos VIPs, aquellos con los que se intentó adelantar dinero para poder fichar e inscribir. Además de la previsión de alcanzar los 1.450 millones de euros de ingresos para 2030-31, el Barcelona proyecta un EBITDA de 370 millones (por los 184 de la 2025/26).