Gaethje responde al dardo de Topuria y calienta la revancha: «Hazlo mejor, pequeño»

Ilia Topuria está de vuelta y ha confirmado a través de un mensaje en las redes sociales que ha superado las pruebas médicas para volver al octágono en los próximos meses. Además, el campeón del mundo de la UFC en peso pluma y peso ligero también lanzó un dardo a Justin Gaethje sobre la polémica de los guantes. El actual campeón del peso ligero respondió al hispanogeorgiano a través de las redes sociales con unas palabras que calientan una revancha que parece que se vislumbra en el horizonte.

Ilia Topuria está ultimando su recuperación en Miami y ha iniciado sus entrenamientos con el objetivo de reponerse de la primera derrota de su carrera ante Justin Gaethje. Hace unos días, el histórico campeón de la UFC publicó un vídeo a través de las redes sociales en el que anunció su regreso después de sufrir la derrota más dura de su carrera en el UFC Freedom 250, celebrado el pasado domingo 14 de junio en la Casa Blanca, en el que perdió el título de campeón del peso ligero.

Después de pasar por el hospital y de un verano de recuperación, Ilia Topuria ya está de vuelta y ahora comenzará su puesta a punto con el objetivo de obtener la revancha con un Justin Gaethje que de primeras rechazó la pelea que todos esperan en la UFC. Por eso mismo, todo hace indicar que Dana White acabará arreglando el combate en el que el hispanogeorgiano intentará volver a ser campeón.

Gaethje responde a Topuria

«Últimas pruebas médicas hechas. He vuelto. A todos los payasos que han estado hablando mal de mí y dándome por perdido todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene pelotas. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no les ponga nada raro. Nos vemos pronto», escribió Ilia Topuria en las redes sociales el pasado lunes desde Miami, donde ha comenzado los entrenamientos.

Final medical tests done. I’m back. To all the clowns who’ve been talking shit and counting me out this whole time, here I am. Now let’s see who’s got the balls. Thanks to everyone for the support. Next time I’ll make sure they check Justin’s gloves so he doesn’t put anything… — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 16, 2026

Y a este mensaje respondió un Justin Gaethje que calentó aún más la posible revancha contra Topuria. «94 días y lo mejor que se te ocurrió es una excusa lamentable. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, pequeño», dijo el campeón americano sobre la polémica de los guantes que surgió días después de la pelea disputada el pasado mes de junio en la Casa Blanca.