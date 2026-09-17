Álex Palou: «Me hacía ilusión ganar la IndyCar delante de Trump, pero quería celebrarlo con mi familia»

Ni 24 horas después de levantar su quinta Copa Astor, la cuarta consecutiva, el pentacampeón español de la IndyCar, Álex Palou (Barcelona, 1997), atiende a OKDIARIO para celebrar su nueva hazaña. El piloto catalán asegura que 2026 ha sido el año en el que más se ha divertido, «con diferencia», y explica por qué prefería ganar en Milwaukee y no en Washington delante de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

PREGUNTA: Lo primero de todo, como no puede ser de otra manera, enhorabuena por su quinta IndyCar. Se acaban los calificativos. Hay que quitarse el sombrero y poco más.

RESPUESTA: Gracias. La verdad es que ha sido increíble el poder celebrar aquí un quinto título con vosotros. Estoy que no me lo creo.

P: Hace apenas 24 horas estaba levantando su quinta Copa Astor. ¿Qué hace ahora Álex Palou con su vida además de descansar y disfrutar de unas merecidas vacaciones?

R: Disfrutar y celebrar con la familia y el equipo y, aparte de unas pequeñas vacaciones, trabajar un poco más. Tengo todavía un par de carreras que voy a hacer este año: una de resistencia GT en Indianápolis y otra con los prototipos en Petit Le Mans. Después, preparar la siguiente temporada y volver a por otra.

P: ¿Cómo ha vivido esta temporada? ¿Se ha divertido más que otras o se exigía ir a por más y lograr ese récord de ganar cinco veces la Indy en sólo seis años?

R: Lo que más cambia es la experiencia de haber pasado por esto. Me acuerdo del primer año, que no lo disfruté tanto. Estaba demasiado concentrado en los puntos, en terminar delante de otro piloto para ganar tres puntos y ver si podíamos conseguir estar primeros. Me centraba demasiado en lo que es el campeonato y no en disfrutar de lo que estaba viviendo. Luego, al siguiente año lo hice un poco mejor en cuanto a disfrutar, pero no era suficiente. Y este año ha sido el que más he disfrutado. Me lo he tomado carrera a carrera. Sé que lo mejor para el campeonato es ganar y hacer lo máximo posible y ya está. Si hacemos ese trabajo, llegaremos bien a final de campeonato y no tendré que preocuparme por puntos. Y si no, da igual que te preocupes porque si no ganas… Este año es el que más he disfrutado con diferencia.

P: ¿Qué tal es la relación con su ya ex compañero Scott Dixon? ¿Le va a dejar que iguale sus seis títulos el año que viene?

R: Hemos hablado un poco, obviamente. Es una pena no poder seguir juntos. Él es una persona que me ha enseñado mucho y un compañero de equipo excelente. Hablando en coña, me ha dicho justo lo que has dicho. Yo le he dicho que voy a ir a por él y él que me olvide, que lo va a poner difícil. Lo hará muy bien y le deseo lo mejor, pero esperemos que ni se acerque al número 10 y que podamos ganar otro para igualarlo.

P: Scott fue reconocido como miembro de la Orden del Mérito en Nueva Zelanda, ¿no echa de menos un gran reconocimiento hacia su figura aquí en España?

R: Lo sé. Lo llamaban Sr. Scott Dixon. No sé yo si es bueno tener reconocimientos así tan grandes. Al final, tampoco cambia mucho. Te dan un diploma… no cambiaría mucho cómo me siento. Cada vez tengo más reconocimiento y mensajes de gente que me hace mucha ilusión. Lo que más ilusión me hace es cómo me siento yo, cómo veo que se sienten las personas de mi equipo y de mi familia al ganar. Ese es el máximo reconocimiento que puedo obtener.

P: Este año ha podido permitirse hasta elegir cuándo ganar. ¿Por qué va tan sobrado? Si no recuerdo mal, prefería Milwaukee porque pudo ir a ver la carrera su familia, pero ¿no le motivaba hacerlo delante de Trump?

R: No íbamos tan sobrados. Para nada. Sí que preguntaron si me hacía mucha ilusión ganarlo en Washington, que era justo antes de Milwaukee, y es verdad que me hacía, obviamente, pero lo que quería era celebrarlo con mi madre, mi hermana, que normalmente no están. Con mi padre también y mi mujer y mi hija. Sabía que iban a estar todos en Milwaukee. Fue lo mejor que podríamos haber hecho.

P: ¿Le ha felicitado por el título Trump? ¿O está picado porque no lo lograse en Washington?

R: No me ha felicitado, pero fue una experiencia inolvidable poder estar en la Casa Blanca invitado por ellos. Estar en el Despacho Oval… No lo olvidaré nunca.

P: ¿Cree que este año, pese al esfuerzo que hizo promoviendo físicamente por España la magia de la IndyCar, se ha seguido infravalorando su hazaña?

R: No, creo que poco a poco se va conociendo y hablando más. Del año pasado a este se ha notado bastante. Es normal. Estamos a miles de kilómetros de España. Los horarios tampoco lo ponen fácil. Veo que está creciendo, que hay más gente a la que le gusta disfrutar de la IndyCar y ojalá podamos seguir en esta trayectoria.

P: Recientemente se informó de que había renovado con Chip Ganassi. ¿El motivo de que no se sepa la duración del contrato es porque directamente va a estar lo que le dé la gana, ¿no?

R: No, pero sí. Estamos aquí para dar guerra muchos, muchos años. Creo que es una oportunidad que nunca pensaba que podría tener, el estar tantos años con un equipo. Ojalá que sean muchos más después de esos.