Álex Palou conquista la IndyCar por quinta vez y bate un récord monstruoso

Álex Palou ha vuelto a hacer historia del automovilismo español al proclamarse en la madrugada de este lunes pentacampeón de la IndyCar. El piloto español ha conquistado de nuevo el título de la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos, batiendo un récord monstruoso al conseguir los cinco en sólo seis años.

Así, se ha metido de lleno en el podio de los mayores ganadores de la historia y ya está a un paso más de su compañero de equipo, Scott Dixon (Chip Ganassi) y a dos años más de poder igualar al mítico AJ Foyt. No fue el pasado domingo en Washington delante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero Palou ha conseguido una semana después convertirse en pentacampeón de la Indy.

Lo ha hecho en el Gran Premio de Milwaukee, el penúltimo de la temporada, llegando a la segunda carrera virtualmente ganador, puesto que sólo tuvo que salir a pista y sumar los 10 puntos que otorga participar en cada prueba. Su quinta Copa Astor se le entregará el próximo fin de semana en Laguna Seca, la última cita de la IndyCar en 2026.