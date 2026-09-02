Ilia Topuria (29 años): «No hay alimento sin el que no pueda vivir, pero los huevos son un producto que consumo bastante, el aguacate y la carne también»

Ilia Topuria se ha convertido en uno de los grandes referentes del deporte español y en uno de los deportistas que más interés despierta por la exigente preparación que hay detrás de cada una de sus apariciones en el octágono. El campeón hispano-georgiano ha demostrado que el éxito no llega únicamente como consecuencia del talento. El entrenamiento, la disciplina, el descanso y la alimentación forman parte de una rutina que cuida al detalle para mantenerse en la élite.

Precisamente sobre su dieta, Ilia Topuria ha explicado cuáles son algunos de los alimentos que más consume habitualmente. «No hay alimento sin el que no pueda vivir, porque me adaptaría a cualquier circunstancia, pero no sé, los huevos son un producto que consumo bastante, el aguacate y algo de carne también», aseguraba el luchador en una entrevista hace unos meses. Los huevos, el aguacate y la carne son, por tanto, algunos de los productos más habituales en la alimentación de uno de los deportistas españoles más importantes del momento.

Sin embargo, Ilia Topuria ha dejado claro que su forma de comer va mucho más allá de elegir unos alimentos concretos. «En mi día a día siempre me alimento súper bien y saludable. Todo muy ecológico y natural, nada de químicos», ha explicado sobre una rutina en la que busca cuidar especialmente la calidad de los productos que consume, algo parecido por ejemplo a lo que hace Marcos Llorente.

Alimentación, entrenamiento, descanso…

La alimentación es una pieza fundamental dentro de un engranaje mucho más amplio. En las artes marciales mixtas no basta con entrenar duro durante unas horas al día. La recuperación, el descanso y la capacidad de mantener el cuerpo preparado para soportar una enorme carga física también resultan determinantes. Ilia Topuria es consciente de ello y su preparación cambia en función del momento en el que se encuentre, especialmente cuando comienza un campamento para preparar un combate.

El propio luchador ha explicado en el pasado hasta qué punto puede llegar a ser exigente una preparación. «Cuando entras en un campamento entras a rendir al máximo», aseguró, explicando que su alimentación se planifica de manera muy precisa. «Nutro mi cuerpo de la forma correcta, meto las calorías exactas. Va todo bastante ajustado y hay ciencia», señaló en una entrevista, dejando claro que detrás de su dieta hay una estrategia diseñada para obtener el máximo rendimiento.

Esa misma filosofía se traslada al entrenamiento. «El secreto está claro: trabajo duro y constancia», resumió recientemente Ilia Topuria al hablar de la fórmula que le permite mantenerse en forma. El campeón entrena habitualmente dos veces al día y considera que la disciplina es uno de los pilares fundamentales para alcanzar cualquier objetivo deportivo, una mentalidad muy similar a la de Cristiano Ronaldo.

Para Topuria, además, la disciplina no se limita a las horas que pasa en el gimnasio. Su manera de entender el orden y los pequeños hábitos diarios también refleja esa mentalidad. «La primera tarea que tengo en mi día siempre es ordenar mi cuarto. Hacer la cama», contó en una entrevista, convencido de que la capacidad para mantener el orden en los pequeños detalles puede trasladarse posteriormente a otros ámbitos de la vida. «Si no soy capaz de ordenar ese pequeño rincón que Dios me ha dado, ¿qué voy a hacer con el resto?», reflexionó.