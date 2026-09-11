Ilia Topuria (29 años): «Tienes dos opciones: o te quedas durmiendo y sigues soñando, o te levantas y haces tus sueños realidad»

Ilia Topuria ha construido buena parte de su carrera alrededor de una idea que va mucho más allá del deporte. Para el hispano-georgiano, los sueños no se cumplen únicamente imaginándolos, sino trabajando cada día para convertirlos en realidad. «Cada mañana cuando te levantas tienes dos opciones: o te quedas durmiendo y sigues soñando, o te levantas y haces tus sueños realidad. Yo siempre elijo la segunda», es una de las frases que mejor resume la filosofía del luchador, una mentalidad basada en la disciplina, el esfuerzo, la confianza y la capacidad de levantarse después de los golpes.

Durante los últimos años, Ilia Topuria ha repetido en numerosas ocasiones que una de sus grandes armas no está únicamente en su preparación física o técnica, sino en la forma en la que afronta los retos. Mucho antes de convertirse en campeón de la UFC ya tenía claro hasta dónde quería llegar. Sin ir más lejos, su preparador físico Aldo Martínez recordó que cuando conoció a Ilia con apenas 17 años, el joven luchador le aseguró que iba a ser campeón del mundo.

El miedo también ocupa un lugar importante dentro de su particular filosofía. «Yo estudié el miedo», explicó en una entrevista, después de reconocer que sus primeros combates fueron terroríficos y que llegó incluso a plantearse qué hacía allí. Su estrategia fue aprender a convivir con esa sensación en lugar de intentar ignorarla. «Todas las cosas buenas están al otro lado del miedo» es otra de las frases que mejor representan su manera de entender la competición. Para Topuria, sentir miedo no significa estar derrotado, sino tener una razón más para prepararse.

Ilia Topuria y su derrota contra Gaethje

También ha dejado claro que no considera que una victoria o una derrota definan a una persona. Antes incluso de sufrir su primer revés profesional, Ilia Topuria explicaba que se sentiría un ganador independientemente del resultado porque una derrota no cambiaría quién es. «A mí no me identifica o cambia mi persona una victoria o una derrota. Soy el mismo al ganar que al perder», afirmaba. Y precisamente esa filosofía ha cobrado todavía más sentido después del golpe más duro de su carrera. El pasado 14 de junio, Justin Gaethje acabó con su invicto profesional y le arrebató el cinturón del peso ligero en UFC Freedom 250, celebrado en la Casa Blanca. Topuria sufrió además importantes lesiones y permaneció alejado de los focos durante varias semanas.

Su última gran aparición pública en redes sociales estuvo dedicada precisamente a su hijo Hugo. En un emotivo vídeo publicado el 4 de septiembre, Topuria habló directamente al pequeño sobre lo que sintió al verle caer ante Gaethje. «En la vida no siempre se gana, y no pasa nada», fue uno de los mensajes centrales de la carta. El luchador reconoció que le habría gustado evitarle aquel sufrimiento, pero explicó que aquella experiencia también les había hecho más fuertes a los dos.

El mensaje terminó convirtiéndose también en una declaración de intenciones. Después de pasar por uno de los momentos más complicados de su trayectoria, Ilia Topuria aseguró que vuelve más fuerte y cerró su publicación con un contundente «We are back». Una frase que encaja perfectamente con la filosofía que ha defendido desde sus comienzos: soñar, trabajar, aceptar los golpes y levantarse para volver a intentarlo.