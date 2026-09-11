Todos los detalles sobre el circuito del GP de España de F1: cuántas curvas tiene Madring, kilómetros..

La Fórmula 1 regresa a Madrid después de 45 años de ausencia, y lo hará con el estreno del nuevo circuito de Madring. Este nuevo trazado devuelve la competición más prestigiosa del automovilismo a la capital española en un fin de semana en el que la ciudad se volcará con la F1. El viernes 11 de septiembre, a las 13:30 horas, los motores de los bólidos del Gran Circo rugirán por primera vez en Madring con motivo de la primera sesión de entrenamientos libres.

Con una capacidad superior a los 100.000 aficionados, el Gran Premio de España será una gran fiesta del motor en nuestro país. En este 2026, el calendario de Fórmula 1 cuenta con dos paradas en territorio español: Barcelona y Madrid. De cara a 2027, Montmeló no estará entre los circuitos elegidos y dejará a Madring como el único representante español. La capital se prepara para un fin de semana en el que los focos estarán sobre Fernando Alonso y el madrileño Carlos Sainz.

En qué circuito se corre el GP de España de F1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputa por primera vez en el circuito de Madring, el nuevo trazado construido en la capital para acoger a la máxima categoría del automovilismo. El circuito combina características de un trazado urbano (Bakú o Mónaco) con otras propias de un circuito permanente y está situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. Su estreno supone el regreso de la Fórmula 1 a la capital después de más de cuatro décadas, aunque Madrid ya había acogido el Mundial en el circuito del Jarama.

En dónde está el circuito de Madring

Madring está situado en el noreste de Madrid, en el entorno de IFEMA y el barrio de Valdebebas (distrito de Hortaleza). El trazado discurre por terrenos del recinto ferial y zonas destinadas a su ampliación, además de incorporar un tramo de vía pública. Su ubicación facilita las conexiones y la llegada al recinto en transporte público. Además, el circuito se ubica a pocos minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

MadriNG está conectado con la ciudad mediante autobús de la EMT, Cercanías Renfe (C-1 Y C-10) y Metro (Feria de Madrid, Línea 8). CaBe recordar que hay dos sectores independientes en el circuito. Para acceder a Madring Norte la parada de transporte público recomendada es la estación de Cercanías de Valdebebas, mientras que para Madring Sur es más conveniente acudir a la estación de Metro de Feria de Madrid.

Perfil de Madring: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

El circuito de Madring tiene una longitud oficial de 5,414 kilómetros y cuenta con un total de 22 curvas (13 de derechas y nueve de izquierdas). Se trata de un trazado rápido y técnico, con largas rectas, fuertes frenadas y diferentes sectores que exigirán mucho a los pilotos; que ya han avisado de que se esperan numerosos accidentes este fin de semana.

La anchura general de la pista es de 12 metros, aunque llega a aumentar hasta los 15 metros en la recta principal y en la primera curva. En este punto, los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 320 kilómetros por hora antes de afrontar una de las principales zonas de adelantamiento del circuito.

Uno de los grandes atractivos de Madring será La Monumental, situada en la curva 12. Esta sección tiene unos 550 metros de longitud y un peralte del 24%, convirtiéndose en una de las imágenes más características del nuevo circuito madrileño. Los pilotos afrontarán aquí una de las zonas más particulares del calendario de Fórmula 1, que recuerda a circuitos urbanos como Mónaco, y que tendrán que superar dentro de un trazado que también cuenta con cambios de elevación y una sección de túnel.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de España de F1

Los pilotos tendrán que completar 57 vueltas al circuito de Madring durante el Gran Premio de España de F1. La distancia total de carrera será de 308,524 kilómetros, por lo que los monoplazas pasarán durante cerca de dos horas sometidos a las exigencias del trazado. Además de posibles accidentes y safety cars que prolonguen aún más la carrera. Al tratarse de la primera carrera de Fórmula 1 en Madring, tampoco existe todavía un récord de vuelta oficial, que se establecerá durante este primer Gran Premio, ni el tiempo a batir en clasificación.