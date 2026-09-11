Detenido un nigeriano en el aeropuerto de Palma con más de un kilo de cocaína oculto en su organismo

En una investigación conjunta de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, se ha detenido a un hombre, de origen nigeriano, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, por portar en el interior de su organismo 109 bellotas de cocaína, que sumaban más de un kilo de droga que pretendía entrar en Mallorca a través del aeropuerto de Palma.

La actuación tuvo su origen en informaciones recibidas a través de los respectivos servicios centrales de los tres cuerpos, que alertaban de la llegada a Mallorca de un viajero sobre el que existían sospechas de que pudiera estar utilizando su organismo para ocultar y transportar droga.

El pasajero llegó durante la noche del 6 de septiembre en un vuelo procedente del aeropuerto de Charleroi, Bélgica, estableciéndose un dispositivo conjunto para su localización e identificación. Una vez localizado, fue trasladado a las dependencias oficiales de la Aduana de viajeros del Aeropuerto de Palma, donde, con su consentimiento y con las garantías legalmente establecidas, se le practicó un examen radiológico.

La prueba evidenció la existencia de numerosos cuerpos extraños en el interior de su organismo, compatibles por su morfología y disposición con envoltorios destinados al transporte intracorporal de sustancias estupefacientes.

Ante el resultado de la prueba, y atendiendo tanto a las necesidades de la investigación como a la protección de su integridad física, se procedió a su detención y posterior traslado al Hospital Universitario de Son Espases, donde permaneció bajo vigilancia policial y supervisión sanitaria para posibilitar la expulsión natural de los cuerpos extraños.

El detenido, para el cual el juzgado ha decretado prisión provisional, portaba 109 envoltorios o ‘bellotas’, que contenían una sustancia rocosa de color blanco. El test realizado confirmó que se trataba de cocaína. El conjunto de los envoltorios arrojó un peso bruto aproximado de 1.353 gramos.

La operación constituye una nueva actuación conjunta de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil en el marco de la prevención y persecución del tráfico de drogas a través de los principales puntos de entrada a las Illes Balears.