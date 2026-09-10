Detenido un pasajero colombiano por fracturar las muñecas a un trabajador del aeropuerto de Palma en la cola de facturación

La Policía Nacional ha detenido a un pasajero colombiano por fracturar las muñecas a un trabajador del aeropuerto de Palma en la cola de facturación. Está acusado de un delito de lesiones.

Los hechos se produjeron a principios de septiembre, cuando la víctima estaba trabajando en la zona de facturación. En un momento dado, observó que un pasajero se saltaba el turno. Al explicarle que debía esperar, el hombre reaccionó de forma violenta y le espetó: «Si me tocas, te parto la cara».

Acto seguido, le propinó un fuerte empujón, provocando que el trabajador cayera al suelo y se fracturara las dos muñecas.

El trabajador interpuso una denuncia y el Grupo de Investigación del Puesto Fronterizo del aeropuerto de Palma inició las correspondientes pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad del autor.

Los agentes comprobaron las cámaras de seguridad y se entrevistaron con varios testigos hasta conseguir identificar y localizar al presunto responsable de la agresión.

El pasado viernes, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de lesiones.