Durante el Forum Europa celebrado hoy en Madrid, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha centrado su análisis de la situación económica y fiscal española en cuatro elementos: un crecimiento que sigue siendo sólido, pero con una productividad prácticamente estancada; un margen fiscal cada vez más reducido; un nivel de deuda pública que mantiene a España expuesta a las condiciones de los mercados financieros; y la necesidad de reforzar la planificación fiscal a medio y largo plazo.

Pese a que la economía española está manteniendo un crecimiento sólido, la presidenta ha hecho hincapié en que existe una asignatura pendiente que puede condicionar su evolución futura: la baja productividad.

En este sentido, ha advertido de que el crecimiento actual no permite obviar la capacidad de la economía para mantenerlo en el futuro. La presidenta de la AIReF ha señalado que el crecimiento español se está apoyando en una fuerte demanda interna, impulsada, entre otros factores, por la inversión asociada a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, ha subrayado que la productividad está «prácticamente estancada». A su juicio, la tendencia creciente de los costes sanitarios no se está viendo compensada por una mayor productividad, lo que puede terminar erosionando la competitividad y afectando al crecimiento económico.

Margen fiscal al límite

En el ámbito fiscal, la presidenta de la AIReF ha puesto el foco en la evolución del gasto. Ha señalado que el margen para cumplir los objetivos con la Unión Europea se está reduciendo y ha advertido de que «nos preocupa la dinámica de gasto» porque, si no se adoptan medidas, «habrá que ajustar en el futuro».

España mantiene un déficit público por debajo del 3%, pero la AIReF ha señalado un empeoramiento en sus previsiones. El déficit previsto para 2026 pasa del 2,6% al 2,7%, debido a las nuevas medidas aprobadas, al restablecimiento de la modificación del diésel y a las ejecuciones de las diferentes comunidades autónomas.

Además, la institución ha revisado al alza su previsión sobre el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos, hasta el 6,6%, frente al 6,4% previsto en julio.

La presidenta ha señalado que, si el compromiso inicial era que este gasto no superase el 13%, «ahora el límite está en el 16,8%».

Su conclusión sobre el margen disponible es contundente: «Estamos en el límite del margen fiscal». Aunque se ha activado una cláusula de salvaguarda para dar apoyo a los gastos en defensa y hacer frente a la crisis energética, ha señalado que, teniendo en cuenta esta salvaguarda, España se encuentra en ese límite.

Ya en julio, la AIReF anticipó que no se cumplirían las reglas de gasto y, según ha señalado ahora su presidenta, «el límite es prácticamente nulo para cumplirlo este año».

Más inflación de cara al futuro

La presidenta de la AIReF también ha advertido sobre el impacto que puede tener un shock de oferta energética. Según ha explicado, este acabaría trasladándose al resto de la economía, generando una mayor inflación y una situación más difícil tanto para las empresas como para los ciudadanos.

A esta presión se suma el comportamiento de los mercados financieros. La presidenta ha señalado que «los mercados financieros están siendo muchos más sensibles a la situación financiera de los países», algo que, según ha indicado, ya se ha observado durante este verano.

En el caso español, el elevado nivel de deuda pública aumenta la sensibilidad ante las condiciones financieras. Una mayor tensión en los mercados se traduce finalmente en un incremento de los intereses de la deuda pública y, por tanto, en una mayor factura para las cuentas públicas.

La presidenta ha resumido esta vulnerabilidad señalando que el nivel de deuda pública es elevado y que hace a España más sensible a las condiciones de los mercados financieros.

Ante este escenario, ha defendido la necesidad de compensar las nuevas medidas frente a la inflación con otros componentes del gasto para evitar que supongan un riesgo para la economía. También ha apuntado que algunos de estos gastos pueden ser coyunturales, pero requieren «una financiación constante».

La AIReF elevó en su último pronunciamiento su previsión de crecimiento del PIB español hasta el 2,5% en términos reales. La revisión al alza respondió a unos indicadores coyunturales que estaban ofreciendo señales mejores de las esperadas.

También contribuyó el comportamiento de los precios de la energía, que se situaron entonces por debajo de lo previsto.

No obstante, la presidenta ha advertido de que la institución todavía no ha actualizado su último escenario. La próxima actualización se realizará a finales de octubre y ha adelantado que «las señales son negativas, se están acentuando con la situación actual».

La institución considera necesario reforzar la planificación para definir una estrategia fiscal que permita afrontar los desafíos futuros. La presidenta ha defendido que España necesita establecer cuáles son sus prioridades y traducirlas en una planificación de medio y largo plazo.

Entre esas prioridades ha situado la defensa y las tensiones energéticas, dos cuestiones que, según ha señalado, afectan al conjunto de Europa.

También ha advertido de una falta de alineación entre los distintos marcos fiscales. Según su explicación, España podría cumplir las reglas europeas mientras no cumple las reglas nacionales. Estar en un entorno en el que, dependiendo de la referencia utilizada, España cumple o no cumple genera, a su juicio, «señales equívocas».

Su diagnóstico es que España parte de una posición fiscal razonable, aunque ha matizado que compararse con países que se encuentran en una situación peor no constituye una solución. En paralelo, ha reclamado mejoras en productividad y competitividad para sostener el crecimiento y una estrategia fiscal que permita controlar la aceleración del gasto.

Presupuestos Generales 2027

Respecto a los Presupuestos Generales de 2027, la presidenta de la AIReF ha considerado esencial contar con unas cuentas públicas en plazo, entre otras razones para proporcionar referencias claras a las comunidades autónomas.

El compromiso del Gobierno de presentar unos Presupuestos sería relevante, según ha señalado, ya que serían los primeros desde 2023 y su presentación podría suponer una mejora sustancial en términos de calidad institucional.

También ha destacado el cambio en la lógica de la política fiscal europea, que pasa de centrarse en cómo evitar que el gasto primario neto de medidas de ingresos supere determinados límites a introducir una planificación y una visión plurianual de las finanzas públicas.

A su juicio, esta perspectiva es importante para garantizar que las decisiones presupuestarias sean coherentes con una estrategia a medio y largo plazo.

La presidenta ha situado también el foco en el siguiente plan fiscal, que debería aprobarse en abril de 2028. La AIReF considera que debe mejorar para convertirse en «una estrategia creíble y asumible por todos».

El marco actual, ha señalado, presenta «señales contradictorias», lo que genera mayores dificultades e incertidumbre. Por ello, ha defendido que el plan fiscal debe convertirse en la verdadera referencia y no funcionar como «un documento paralelo al ciclo presupuestario».

Finalmente, ha reclamado clarificar las responsabilidades de cada Administración. Los compromisos agregados deben traducirse al ámbito legal, teniendo en cuenta que no todas las comunidades autónomas parten del mismo punto.

La presidenta de la AIReF ha instado a la necesidad de «objetivos realistas y coordinación». Y ha defendido que, aunque algunas propuestas requieran modificaciones legales, lo importante es comenzar el camino: «Necesitamos los Presupuestos para planificar, supervisar y rendir cuentas» y empezar a sentar las bases de la estrategia fiscal que España necesita.