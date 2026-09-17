El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura tras la Fed y con el petróleo en 104 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este jueves, 17 de septiembre, con una subida del 0,28% que le ha llevado a situarse en los 19.691 puntos, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), conocida ayer con el mercado europeo ya cerrado, de subir los tipos de interés un cuarto de punto y elevar el rango objetivo hasta el 3,75% y 4%.

Ésta ha sido la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central estadounidense, Kevin Warsh, frente los anhelos del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de bajar la tasa de referencia.

La decisión de la Fed, adoptada de manera unánime, supone además el primer incremento de los tipos de interés en EEUU desde julio de 2023 y la vuelta del precio del dinero al nivel en el que se encontraba en diciembre de 2025.

«Lo cierto es que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo», aseveró el guardián del dólar tras el anuncio de la Fed de elevar tipos.

Tras la Fed y el Banco Central Europeo -que la semana pasada también decidió subir tipos-, este jueves le toca el turno de tomar decisiones al Banco de Inglaterra y mañana viernes, al Banco de Japón.

En este contexto, el Tesoro Público español celebrará hoy su última subasta de septiembre con una emisión de obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 5.000 y 6.000 millones de euros, de acuerdo con los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Además, los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo por su influencia en los precios del petróleo. Tras el anuncio del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, de que Arabia Saudí reiniciará «muy pronto» la actividad en el oleoducto Este-Oeste, blanco de un reciente ataque perpetrado por Irak, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 104,1 dólares por barril.

Por su parte, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,1%, hasta los 101,2 dólares por barril.

En el terreno empresarial, Ezentis ha comunicado antes de la apertira de la Bolsa española de que obtuvo un beneficio atribuido de 2,4 millones de euros en el primer semestre del año, volviendo así a las ganancias después de las pérdidas de casi 1,3 millones de euros que registró en los seis primeros meses de 2025.

Por su parte, el consejo de administración de Árima Real Estate celebrará este jueves una junta general extraordinaria de accionistas para aprobar el primer dividendo de su historia, de 0,837 euros por acción, con la intención de abonarlo mañana viernes.

Además, los inversores estarán atentos este jueves al IPC de la eurozona del mes de agosto y a los subsidios por desempleo y permisos de construcción de EEUU.

Las empresas del Ibex 35

En este marco, en los primeros compases de negociación de este jueves en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban IAG (+1,89%), Rovi (+1,29%), Aena (+1,28%) y Solaria e Indra, ambas con un avance del 1,07%.

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Colonial (-0,59%), Repsol (-0,58%), Cellnex (-0,24%) y Telefónica (-0,19%).

Mercados internacionales

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Londres y Milán subían casi un 0,5% a las 9.06 horas, mientras que París se revalorizaba cerca de un 0,4% y Francfort ganaba más de un 0,5%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1477 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,969%.