A Lagarde y Warsh el juego de no enseñar sus cartas ya no les va a servir de mucho. Ya lo hemos visto con el BCE y ahora es el turno de la Fed. Con una elevada inflación, el petróleo a más de 100 dólares el barril y su propio énfasis en la necesidad de lograr la estabilidad de precios, cada vez quedan menos dudas sobre el próximo movimiento de Warsh.

La Reserva Federal celebra hoy su reunión con una decisión que el mercado da prácticamente por sentada: una subida de 25 puntos básicos que llevaría los tipos oficiales al 3,75%-4%. Las estimaciones de los analistas sitúan entre el 90% y el 95% la probabilidad de que se produzca el movimiento.

Por si fuera poco, la subida llega un momento que no le viene nada bien a la economía estadounidense con una deuda pública cada vez mayor y las rentabilidades de los bonos rondando máximos de los últimos 30 años.

Si los tipos y las rentabilidades de los bonos permanecen elevados, el coste de financiar la deuda aumenta progresivamente. Y cuanto mayor sea la deuda que haya que refinanciar, mayor será la factura de intereses que acabará soportando el Gobierno.

Más presión sobre los bonos

Además, existe otra consecuencia inmediata para el mercado de deuda: cuando los tipos suben, los bonos que ya están en circulación pierden atractivo frente a los nuevos títulos, que ofrecen una rentabilidad mayor. Por eso, sus precios tienden a caer.

En este sentido, una Fed más agresiva podría alimentar todavía más esa presión. Pero esta subida no sólo le afecta a Trump; un dinero más caro significa, en general, hipotecas y préstamos más costosos, además de unas condiciones de financiación más exigentes para las empresas. El resultado puede ser menos consumo, menos inversión y una economía más fría.

Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Investments, considera que la inflación de agosto ha inclinado claramente la balanza hacia la subida. Pero advierte de que el mensaje de Kevin Warsh será crucial: una postura demasiado prudente podría perjudicar la credibilidad de la Fed, mientras que un discurso demasiado agresivo podría disparar las expectativas de nuevas subidas y elevar todavía más los rendimientos de los bonos a corto plazo.

Una subida de tipos también cambia las reglas para los mercados. Cuando los activos considerados seguros ofrecen mayores rentabilidades, las inversiones de riesgo pierden parte de su atractivo. Eso puede presionar las valoraciones bursátiles, especialmente las compañías muy endeudadas o aquellas cuyo valor depende de beneficios esperados muchos años en el futuro.

La energía impulsa la inflación

Manuel Pinto, analista de XTB, considera precisamente que la Fed puede estar cometiendo un error al responder con tipos más altos a una inflación provocada en buena medida por la energía.

Su argumento es que los tipos pueden reducir la demanda, pero no pueden producir más petróleo ni solucionar un conflicto geopolítico. Además, el encarecimiento de la energía ya funciona como un freno económico: las familias pagan más por gasolina, electricidad o calefacción y las empresas afrontan mayores costes.

Añadir una subida de tipos, sostiene Pinto, supone colocar un segundo freno sobre una economía que ya está recibiendo el impacto del petróleo.

Pinto también apunta a señales de debilidad en el empleo. En agosto, el 27% de los desempleados llevaba más de 27 semanas buscando trabajo y el tiempo medio en desempleo alcanzaba las 26,3 semanas.

A esto se suma, según su análisis, una mayor tensión en determinados segmentos del mercado de crédito, especialmente entre compañías relacionadas con la inteligencia artificial.

El dólar se blinda con las subidas

Entre los ganadores de esta decisión está el dólar. Una Fed más restrictiva puede favorecer a la moneda estadounidense porque los tipos más elevados hacen más atractivos los activos denominados en dólares. Pero el movimiento dependerá de lo que el mercado espere para los próximos meses.

Precisamente por eso, la reunión no terminará con el anuncio de la subida. Desde Ebury consideran que no subir los tipos provocaría una fuerte sorpresa en los mercados, dado que los futuros dan por hecho el movimiento. Sin embargo, la incógnita está en si el FOMC respaldará las apuestas de nuevas subidas.

François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel, considera que mantener los tipos sin cambios supondría el riesgo de permitir que la inflación se afiance y cuestionaría la coherencia del mensaje de Warsh en Jackson Hole.

Si Warsh mantiene un tono duro, las expectativas de nuevas subidas podrían aumentar, elevando todavía más los rendimientos de los bonos y endureciendo las condiciones de financiación. Si, por el contrario, ofrece un mensaje más prudente, podría aliviar parte de la presión, pero a costa de generar dudas sobre el compromiso de la Fed con la inflación.

De todas formas, el mercado tiene clara una cosa: tanto si sube los tipos como si los mantiene en el nivel actual, la decisión marca un antes y después. Warsh demostrará que la Fed toma su propio camino incluso cuando la decisión choca frontalmente con las exigencias de su propio presidente, que reclama tipos más bajos.