Los albañiles coinciden: mezclar detergente con hormigón es el truco más eficaz para reparaciones sencillas en casa

Varios expertos en albañilería han desvelado un truco para maniobrar con el hormigón que puede tener consecuencias positivas a la hora de hacer una pequeña obra dentro de casa. El ingrediente secreto para esta mezcla es el detergente, que mejorará la plasticidad y mejorará la aplicación de este compuesto en los espacios de la casa donde quieras hacer una pequeña reforma. Los expertos también avisaron que esto se debe emplear en el caso de reformas muy pequeñas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso del detergente y su mezcla con el hormigón en albañilería.

En España se están olvidando las profesiones y en la construcción siguen demandando profesionales ante la falta de albañiles expertos en la materia. Esto es algo que podemos ver en el día a día cuando, para hacer una pequeña obra, los tiempos se demoran y también el gasto en materiales, fruto de la subida de precios indiscriminada que en la España de Sánchez ha sido elevada en mayor proporción que los salarios. Y esto lo complica todo a la hora de hacer una obra en casa.

Por ello, muchos son los manitas que se ponen manos a la obra, nunca mejor dicho, para hacer pequeñas reparaciones que solo requieren de un poco de mano y sobre todo de paciencia. Esto te permitirá ahorrar un gran coste en materiales, mano de obra y también en las horas extras o desplazamiento que también incluyen en el precio las empresas de construcción. Eso sí, para ello se requiere una preparación y que las obras no requieran de gran injundia. Para ello siempre habrá que contactar con un profesional.

El truco en albañilería con el hormigón

En los últimos días se han hecho virales varias noticias sobre un truco de los albañiles y que tiene que ver con el uso del detergente en la construcción. ¿El motivo? El truco es añadir unas gotas de este producto a la mezcla de hormigón y cemento para mejorar la plasticidad y facilitar la aplicación de la pasta en pequeñas reparaciones caseras. Eso sí, los especialistas en la materia especifican que esto sólo se debe llevar a cabo en pequeñas reparaciones.

Esto se debe a que el detergente actúa como un tensioactivo que rompe la tensión del agua, ayudando a facilitar la manipulación y aplicación del hormigón. Además, este líquido, al aplicarlo con el hormigón, también creará microburbujas de aire que modificarán las propiedades físicas del material cuando se endurezca. Es decir, penetrará mejor entre la masa y la arena para crear una mezcla más cremosa. Esto se recomienda utilizar en las siguientes tareas de construcción, como pueden ser:

En las juntas de ladrillos.

En grietas finas.

En superficies absorbentes para retrasar la absorción del agua, ya que ayuda a que la mezcla cure mejor sobre los darillos secos.

Los expertos también avisan de las precauciones importantes que hay que tener a la hora de verter el detergente en el hormigón. Por ejemplo, es recomendable usar un par de cucharadas por cada cubo, ya que un exceso de detergente hará que se reduzca hasta un 30% de la dureza estructural del material. Los expertos también recomiendan no utilizar este truco en vigas, cimientos o estructuras.