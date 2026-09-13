Se están lanzando 227 bloques de hormigón al mar para construir un enorme muro: el puerto automatizado más grande del mundo

Singapur, pese a su reducido tamaño, está llevando a cabo uno de los proyectos portuarios más ambiciosos del mundo para transformar por completo su puerto de Tuas. Una vez finalizado, ocupará una superficie de 13.370 metros cuadrados, una extensión comparable a más de 3.000 campos de fútbol. El nuevo puerto, situado en la costa oeste del país, albergará 66 muelles que sumarán una longitud total de 26 kilómetros, preparados para recibir a los mayores buques portacontenedores.

De acuerdo con la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, está previsto que el proyecto se complete en 2040 y alcance una capacidad anual de 65 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor estándar de 20 pies). Esta cifra supondrá casi el doble del volumen gestionado en 2021, cuando la cifra ascendió a 37,5 millones de TEU. Actualmente, el proyecto se encuentra en su segunda fase de construcción, en la que se está levantando un muelle de 8,6 kilómetros de longitud mediante 227 bloques de hormigón.

Singapur tendrá el puerto automatizado más grande del mundo

En el interior del puerto, prácticamente todo estará automatizado. La autoridad portuaria contempla instalar grúas de patio capaces de operar de forma autónoma, vehículos sin conductor y grúas de barco a tierra controladas a distancia, coordinadas desde un centro de control como si formaran parte de un único sistema.

Esta infraestructura convertirá a Tuas en un auténtico laboratorio de pruebas para la automatización y la digitalización de PSA, el operador del puerto, que pretende aplicar posteriormente los conocimientos adquiridos en sus instalaciones de todo el mundo. Cuando esté plenamente operativo, el complejo podrá gestionar hasta 65 millones de contenedores al año.

«Las grúas de patio totalmente automatizadas, los vehículos guiados automatizados (AGV) sin conductor y las grúas de barco a tierra operadas a distancia impulsarán nuestra eficiencia operativa, la productividad de la mano de obra y la seguridad. Todo funcionará como un único sistema integrado», afirma Liang Hui Tan, vicepresidente de Desarrollo de Tuas, Tecnología Portuaria Estratégica, Soluciones y Servicios de PSA.

Fases del proyecto

Las obras del puerto se desarrollan por distintas fases. La primera etapa, inaugurada oficialmente en septiembre de 2022, contempla 21 muelles de aguas profundas y está diseñada para alcanzar una capacidad cercana a los 20 millones de TEU anuales cuando esté plenamente operativa en 2027.

PSA ya está trabajando en nuevas zonas de terreno ganado al mar para continuar ampliando el complejo, mientras algunas de las terminales portuarias históricas de Singapur se preparan para trasladar progresivamente sus operaciones a Tuas.

Asimismo, ha presentado el PSA Supply Chain Hub, un centro logístico con una inversión de 647,5 millones de dólares que estará estrechamente vinculado al funcionamiento del puerto. Durante la inauguración, el primer ministro Lawrence Wong destacó la importancia estratégica de la nueva infraestructura y aseguró que «será la puerta de Singapur al mundo».

Una vez finalizado, el complejo ocupará unas 1.337 hectáreas, una superficie equivalente a más de 3.000 campos de fútbol. Sus 66 atraques se distribuirán a lo largo de 26 kilómetros de costa, diseñados para acoger incluso a los mayores buques portacontenedores del mundo.

227 bloques de hormigón

La parte más impresionante de esta infraestructura permanece oculta bajo el agua. Durante esta segunda fase, Singapur está instalando 227 enormes bloques de hormigón, cada uno con una altura similar a la de un edificio de diez plantas y un peso aproximado de 15.000 toneladas, que permitirán crear un dique marítimo de 9,1 kilómetros.

Estas gigantescas estructuras se fabrican directamente en la zona de las obras y se rellenan parcialmente con material de lastre para garantizar su estabilidad una vez colocadas sobre el fondo marino. Su objetivo es actuar como una barrera frente al mar y permitir la creación de terreno artificial protegido del oleaje. Sobre ésta nueva superficie se construirá el muelle de 8,6 kilómetros correspondiente a la segunda fase del proyecto.

Digitalización y sostenibilidad

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) trabaja junto a los operadores portuarios para acelerar la incorporación de tecnologías digitales. Entre sus iniciativas se encuentra el desarrollo del Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo de Próxima Generación, diseñado para ofrecer información precisa y en tiempo real sobre los movimientos de los barcos.

En Tuas se utilizarán grúas de patio electrificadas, diseñadas para ofrecer una mayor flexibilidad y capacidad de maniobra, junto con vehículos guiados automáticamente (AGV) encargados de trasladar los contenedores entre los muelles y las zonas de almacenamiento. Todo este sistema se podrá supervisar de forma remota desde el Centro de Control del Puerto de Tuas, con el objetivo de aprovechar mejor los recursos, aumentar la productividad y favorecer la creación de puestos de trabajo de mayor cualificación.

PSA, el operador portuario, tiene previsto desplegar una red privada 5G que dará soporte a los AGV y a las grúas automatizadas compatibles con esta tecnología tanto en Tuas como en la actual terminal de Pasir Panjang. La compañía también estudia nuevas aplicaciones del 5G en su Smart Grid y en las operaciones de manipulación de carga.